Подростки в космосе, «Квартет И» в Стамбуле: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

По словам «Квартета И», «Один день в Стамбуле» — экранизация реальной истории, произошедшей с ними и их общим другом Вадиком в Турции. Пережив «День выборов», «День радио» и все возможные вариации кризиса среднего возраста, «Квартет» заводит важный разговор о смерти, придерживаясь фирменного стиля — с уморительными диалогами, взаимными подколами, шутками для своих и сеансом групповой психотерапии с видом на Босфор.