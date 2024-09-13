Подростки в космосе, «Квартет И» в Стамбуле: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

«Красная поляна»
Где и когда выходит: онлайн-кинотеатр Кинопоиск, ноябрь 2024 года
Аферистка Саша Соколова (Рината Тимербаева) попадает в руки службы безопасности пятизвездочного отеля в «Красной Поляне». Чтобы не оказаться в полиции, она должна устроиться горничной и выведать, кто из сотрудников отеля снял компромат на управляющего казино (Матвей Лыков).
«Красная поляна» — легкий, забавный и необременительный проект от режиссера «Беспринципных» Романа Прыгунова. Ложь, секс и вечеринки с Патриарших прудов перенеслись на горнолыжный курорт, но суть осталась прежней: богатые тоже любят, ненавидят, боятся, страстно желают и совершают ошибки, а у бедных все то же самое, но еще приходится как-то вертеться.
«Жвачка»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Premier, осень 2024 года
Детдомовская девочка Галя Шаламова (Дарья Балабанова) встречается с отморозком Кириллом (Антон Артемьев), но вдруг влюбляется в обаятельного блогера Ганса Шмюзе (Антон Рогачев). Юноша быстро теряет к Гале интерес и просит друзей сообщить прилипчивой девушке-«жвачке», что его убили. Галя, испытывающая первое большое чувство, начинает искать убийцу.
Набивший руку на «Смычке» и «Трудных подростках» актер и режиссер Александр Цой (в «Жвачке» он сыграл художника-перформера) снял кино о жестоких играх богатых подростков и семейных пороках, передающихся по наследству. Под давящий русский рэп сериал медленно раскачивается, но держит в напряжении, заставляя вместе с главной героиней то замирать в страхе, то наслаждаться бабочками в животе, которых ангелоподобный блогер скармливает муравьям.
«Подростки в космосе»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Wink, осень 2024
2054 год, экологическая катастрофа стала реальностью, в которой люди едва доживают до 30 лет. На космодроме имени Циолковского проходит отбор шести подростков для полета в космос за «веществом», способным спасти Землю. Хрупкий баланс в компании 12 кандидатов нарушается, когда к ним присоединяется тринадцатый — мелкий воришка Кирилл (Денис Косиков) из бедного неблагополучного района.
Временное название проекта «Подростки в космосе», похоже, закрепилось за ним не зря. Ведь здесь актеры из главных молодежных сериалов («Трудные подростки», «Цикады», «Черная весна», «На автомате») участвуют в «голодных играх», похожих одновременно на квест и компьютерную игру, в сеттинге «Бегущего по лезвию» и с отсылками к «Острову», «Мстителям», «Стражам Галактики» и «Одним из нас».
«Танго на осколках»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Kion, осень 2024
Нора (Юлия Снигирь) — закаленная невзгодами, строгая и холодная бизнес-леди. Узнав об изменах внезапно умершего мужа Ивана (Денис Шведов), она не роняет ни слезинки, но что ее по-настоящему задевает, так это неожиданно вскрывшееся тайное увлечение мужа — танго. Ваня продолжает являться Норе после смерти, и героиня наведывается в класс, где преподает его экс-любовница (Анастасия Талызина).
Изящный сериал «Танго на осколках» целиком держится на объемной главной героине — все контролирующей, не принимающей собственных детей и их интересы женщине, которой предстоит пройти болезненную трансформацию посредством танца. Одна из лучших ролей Юлии Снигирь.
«Один день в Стамбуле»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр START, скоро
Врач Гера (Александр Демидов), продюсер Костя (Ростислав Хаит), писатель Денис (Леонид Барац) и чиновник Марат (Камиль Ларин) собираются прокатиться на яхте в Стамбуле по приглашению своего друга Вадика. По приезде компания узнает, что Вадик умер, но морскую прогулку решают не отменять — все ведь уже оплачено.
По словам «Квартета И», «Один день в Стамбуле» — экранизация реальной истории, произошедшей с ними и их общим другом Вадиком в Турции. Пережив «День выборов», «День радио» и все возможные вариации кризиса среднего возраста, «Квартет» заводит важный разговор о смерти, придерживаясь фирменного стиля — с уморительными диалогами, взаимными подколами, шутками для своих и сеансом групповой психотерапии с видом на Босфор.