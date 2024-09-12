Шахназаров: для создания ремейков советских фильмов нужны достойные режиссеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает идею Министерства просвещения РФ о создании ремейков советских фильмов, таких как «Летят журавли» Михаила Калатозова и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, не совсем оправданной, поскольку нужны достойные режиссеры. Такое мнение режиссер высказал в беседе с ТАСС в кулуарах Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
В начале июля Министерство просвещения РФ предложило список фильмов и книг для создания ремейков и экранизаций. Для создания ремейков были предложены 30 фильмов культовых советских режиссеров, в числе которых Сергей Эйзенштейн с его картинами «Александр Невский» (1939), «Иван Грозный» (1944), Георгий Данелия и Игорь Таланкин с лентой «Сережа» (1960) (по повести В. Пановой), Сергей Герасимов с работами «В начале славных дел» (1980), «Юность Петра» (1980). Помимо этого, предлагаются ремейки фильмов «Время, вперед!» (1965) Михаила Швейцера, «Донская повесть» (1964) Владимира Фетина (по повести М. Шолохова «Шибалково семя»), «Звезда пленительного счастья» (1975) Владимира Мотыля и многие другие. В список вошли фильмы 30-х годов, отепленное кино, а также кино эпохи застоя.
Кроме того, предлагалось экранизировать 15 произведений русской литературы. Среди них «Севастопольские рассказы» Толстого, «Марья Петровна» B. B. Вересаева, «Легкое бремя» Зайцева, «Голубая стрекоза» Пришвина и другие.