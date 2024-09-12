Шахназаров: для создания ремейков советских фильмов нужны достойные режиссеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает идею Министерства просвещения РФ о создании ремейков советских фильмов, таких как «Летят журавли» Михаила Калатозова и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, не совсем оправданной, поскольку нужны достойные режиссеры. Такое мнение режиссер высказал в беседе с ТАСС в кулуарах Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.