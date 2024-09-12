Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Риз Уизерспун показала своих сыновей, которых родила с разницей в девять лет

Актриса опубликовала фото с 20-летним Диконом и 11-летним Теннесси
Сыновья Риз Уизерспун Дикон и Теннесси (фото: соцсети)
Сыновья Риз Уизерспун Дикон и Теннесси (фото: соцсети)

Голливудская актриса Риз Уизерспун показала своих сыновей. Звезда опубликовала в соцсетях фото с 20-летним Диконом и 11-летним Теннесси.

«Мои солнечные лучики», — подписала кадр артистка.

Знаменитость впервые стала матерью в 23 года. Уизерспун родила дочь Аву от коллеги Райана Филиппа. 23 октября 2003 года у пары родился сын, которого они назвали Дикон, а через пять лет после этого события супруги развелись. Артисты отмечали, что смогли наладить отношения после расставания ради детей. Уизерспун отмечала, что никогда не препятствовала участию бывшего мужа в жизни дочери и сына. Экс-супруги встречаются на праздниках в честь детей и делают совместные фото. Звезда рассказывала, что Филлипп также подружился и с ее младшим ребенком.

В 2011 году Уизерспун вновь вышла замуж. Супругом актрисы стал агент Джим Тот, сотрудничающий со многими голливудскими артистами. Звезда родила от него мальчика Теннеси, а в 2023 году объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.

Напомним, ранее Риз Уизерспун публично поздравила с 25-летием свою старшую дочь Аву.