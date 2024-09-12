Риз Уизерспун показала своих сыновей, которых родила с разницей в девять лет

Знаменитость впервые стала матерью в 23 года. Уизерспун родила дочь Аву от коллеги Райана Филиппа. 23 октября 2003 года у пары родился сын, которого они назвали Дикон, а через пять лет после этого события супруги развелись. Артисты отмечали, что смогли наладить отношения после расставания ради детей. Уизерспун отмечала, что никогда не препятствовала участию бывшего мужа в жизни дочери и сына. Экс-супруги встречаются на праздниках в честь детей и делают совместные фото. Звезда рассказывала, что Филлипп также подружился и с ее младшим ребенком.