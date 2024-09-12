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Лили Коллинз представила «Эмили в Париже» в платье-кольчуге с глубоким декольте

Исполнительница главной роли в популярном сериале появилась на красной дорожке в «голом» платье золотого цвета

Звезда «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз посетила премьеру второй части четвертого сезона сериала. Об этом сообщает Daily Mail.

Лили Коллинз
Лили КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

35-летняя актриса позировала в «голом» золотом платье-кольчуге с глубоким декольте. Образ дополнил массивный широкий браслет и черные туфли с открытым мысом. Ей также выпрямили волосы и сделали легкий вечерний макияж.

Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.

В июне 2023 года съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» были отложены из-за забастовки сценаристов. «Эмили в Париже» — один из нескольких сериалов, сценаристы которых состояли в гильдии и не могли выполнять свою работу. Третий сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix 21 декабря 2022 года после масштабной премьеры в Париже, которая собрала толпы поклонников и весь актерский состав, включая Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш, Камиль Разат, Лукаса Браво и других.