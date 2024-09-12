Лили Коллинз представила «Эмили в Париже» в платье-кольчуге с глубоким декольте

В июне 2023 года съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» были отложены из-за забастовки сценаристов. «Эмили в Париже» — один из нескольких сериалов, сценаристы которых состояли в гильдии и не могли выполнять свою работу. Третий сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix 21 декабря 2022 года после масштабной премьеры в Париже, которая собрала толпы поклонников и весь актерский состав, включая Лили Коллинз, Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш, Камиль Разат, Лукаса Браво и других.