Френсис Форд Коппола подал в суд на издание о кино

В статье Variety за 2 августа Пейгон заявила, что режиссер целовал и обнимал ее на съемочной площадке и она была этим шокирована. В Deadline отметили, что такой комментарий перекликается с деталями, приведенными в статье издания от 26 июля и в материале The Guardian, опубликованном в мае (статья не упоминается в иске Копполы). В частности, в статье британской газеты со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Коппола тянул женщин к себе, чтобы они сели к нему на колени, а в сцене вакханалии в клубе он пытался поцеловать нескольких полуобнаженных статисток. Режиссер утверждал, что пытался так настроить актрис на «нужное настроение», говорилось в публикации.