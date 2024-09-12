85-летний режиссер Френсис Форд Коппола подал в суд на издание о кино Variety за клевету, сообщает Deadline. Причиной стала статья от 26 июля, в которой поведение постановщика на съемках фильма «Мегалополис» называлось «непрофессиональным» — якобы он пытался обнимать и целовать статисток, снимавшихся в сцене с вечеринкой.
Коппола требует $15 млн от ответчиков — компании Variety Media LLC и журналистов Брента Лэнга и Татьяны Сигел.
Иск был подан через пару дней после того, как актриса массовки Лорен Пейгон (Lauren Pagone) подала в суд гражданский иск на режиссера и других ответчиков (их обвиняют в неспособности предотвратить домогательства). Слова Пейгон цитировались в статье Variety за 2 августа. В заявлении Копполы не упоминаются этот иск и сама Пейгон. В нем говорится об ущербе, нанесенном Копполе «ложными и клеветническими заявлениями» в статье за 26 июля.
30 июля Deadline выпустил статью с комментарием другой статистки «Мегалополиса» Рейны Менц (Rayna Menz). По ее словам, заявление о неподобающем поведении режиссера не соответствовало действительности. «Он не сделал ничего такого, чтобы я или кто-то еще почувствовал себя неловко», — уточнила Менц.
В статье Variety за 2 августа Пейгон заявила, что режиссер целовал и обнимал ее на съемочной площадке и она была этим шокирована. В Deadline отметили, что такой комментарий перекликается с деталями, приведенными в статье издания от 26 июля и в материале The Guardian, опубликованном в мае (статья не упоминается в иске Копполы). В частности, в статье британской газеты со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что Коппола тянул женщин к себе, чтобы они сели к нему на колени, а в сцене вакханалии в клубе он пытался поцеловать нескольких полуобнаженных статисток. Режиссер утверждал, что пытался так настроить актрис на «нужное настроение», говорилось в публикации.
В иске Пейгон также утверждается, что на съемках Коппола прикасался к ее ягодицам без ее согласия.
Deadline отметили, что внесут правку в публикацию, если получат комментарии от адвокатов Копполы, а также добавят заявление Variety, когда оно будет в доступе. Кроме того, в издании уточнили: у Deadline и Variety одна материнская компания Penske Media Corporation.
В интервью The New York Times Коппола в ответ на вопрос о статье The Guardian назвал себя очень стеснительным. Режиссер добавил, что мать приучила его не заигрывать с девушками, так как это может быть неуважительным.
Напомним, премьерный показ «Мегалополиса» состоялся на 77-м Каннском фестивале. В фильме рассказывается о несчастном случае в будущем, который приводит к разрушению Нью-Йорка. Главный герой — гениальный архитектор Сезар Катилина. Он мечтает перестроить город и сделать из него столицу мира, однако сталкивается с конкурентом в лице мэра мегаполиса Фрэнка Цицерона.