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58-летняя Сальма Хайек показала фигуру в «голом» платье

Актриса посетила светское мероприятие в откровенном образе

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила светский ужин в прозрачном платье. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media.ru

58-летняя звезда пришла на мероприятие, организованное фондом Kering Foundation, в черном оголяющем тело наряде без бретелей. Упомянутое платье облегало тело знаменитости и подчеркивало ее фигуру.

Образ Хайек дополняло массивное серебристое колье, украшавшее ее шею и область декольте. Вдобавок стилисты собрали волосы актрисы, а визажисты нанесли макияж с ярко-красной помадой.

Ранее в сентябре 58-летняя Сальма Хайек показала свое архивное детское фото. Поклонники заметили, что 16-летняя дочь актрисы — Валентина Пино — очень похожа на нее.