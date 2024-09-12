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Ларс фон Триер снимет новый фильм

Это будет первый полнометражный фильм после того, как кинорежиссеру диагностировали болезнь Паркинсона
Ларс фон Триер
Ларс фон ТриерИсточник: Rex / Fotodom.ru

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер снимет первый полнометражный фильм после того, как ему диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом со ссылкой на данные о грантах Датского киноинститута пишет газета Berlingske.

Рабочее название фильма — After («После»). 68-летний фон Триер является одновременно сценаристом и режиссером картины, которая производится компанией Zentropa Entertainment. В 2024 году лента получила поддержку в размере 1,3 млн крон ($192 тыс.).

В июле 2024 года шведский актер Стеллан Скарсгард сообщил, что фон Триер идет на поправку и готовится к съемкам новой картины. Но пока неизвестно, о чем фильм, когда он будет закончен и кто участвует в проекте.

О том, что у режиссера болезнь Паркинсона, было объявлено в 2022 году. Последний полнометражный фильм фон Триера — «Дом, который построил Джек» — вышел на экраны в 2018 году. В 2022 году фон Триер снялся в сериале «Исход».

Режиссер — соучредитель кинокомпании Zentropa. За свою карьеру он снял большое количество фильмов и сериалов. Международное признание он получил, в частности, благодаря фильму «Рассекая волны» (1996) и мюзиклу «Танцующая в темноте» (2000).