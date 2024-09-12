Гостем первого выпуска стал выдающийся актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский. В беседе с ведущим шоу Константин Юрьевич рассказал, как не потерять голову от первой славы, можно ли «побороть свою внешность, используя свой талант», и что на самом деле является самым страшным для актера (спойлер — вовсе не оказаться заложником одной роли). А еще поведал, как однажды его вырезали из блокбастера с Брэдом Питтом и почему на самом деле его амплуа — «комическая старуха».