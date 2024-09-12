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«Мое амплуа – комическая старуха». Шоу «Актерская студия» Вадима Верника. Гость — Константин Хабенский

Константин Хабенский стал гостем первого выпуска «Актерской студии» Вадима Верника, нового интервью-шоу VK Creative и Кино Mail

Представляем интервью-шоу «Актерская студия» — новый проект от VK Creative, Кино Mail и VK Видео, посвященный профессиям, связанным с работой в кино и театре. Ведущий студии — Вадим Верник, его гости — звезды экрана и сцены, выступающие здесь наставниками для молодого поколения.

Активными участниками шоу становятся сами слушатели — студенты творческих вузов, которые могут лично задать героям волнующие вопросы.

Гостем первого выпуска стал выдающийся актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский. В беседе с ведущим шоу Константин Юрьевич рассказал, как не потерять голову от первой славы, можно ли «побороть свою внешность, используя свой талант», и что на самом деле является самым страшным для актера (спойлер — вовсе не оказаться заложником одной роли). А еще поведал, как однажды его вырезали из блокбастера с Брэдом Питтом и почему на самом деле его амплуа — «комическая старуха».

Новые выпуски шоу «Актерская студия» с Вадимом Верником будут доступны в сообществе Кино Mail, на платформе VK Видео и на сайте Кино Mail.