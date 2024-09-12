Представляем интервью-шоу «Актерская студия» — новый проект от VK Creative, Кино Mail и VK Видео, посвященный профессиям, связанным с работой в кино и театре. Ведущий студии — Вадим Верник, его гости — звезды экрана и сцены, выступающие здесь наставниками для молодого поколения.
Активными участниками шоу становятся сами слушатели — студенты творческих вузов, которые могут лично задать героям волнующие вопросы.
Гостем первого выпуска стал выдающийся актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский. В беседе с ведущим шоу Константин Юрьевич рассказал, как не потерять голову от первой славы, можно ли «побороть свою внешность, используя свой талант», и что на самом деле является самым страшным для актера (спойлер — вовсе не оказаться заложником одной роли). А еще поведал, как однажды его вырезали из блокбастера с Брэдом Питтом и почему на самом деле его амплуа — «комическая старуха».
Новые выпуски шоу «Актерская студия» с Вадимом Верником будут доступны в сообществе Кино Mail, на платформе VK Видео и на сайте Кино Mail.