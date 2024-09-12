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Звезда «Мэри Поппинс» объяснила феноменальный успех песни из фильма

Наталья Андрейченко назвала текст песни «Ветер перемен» шедевром
Съемки фильма «Мэри Поппинс»
Съемки фильма «Мэри Поппинс»

Заслуженная артистка России и звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко объяснила феноменальный успех песни «Ветер перемен». Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам актрисы, композиция является ее любимой из «Мэри Поппинс». «Потому что текст настолько феноменален, настолько опередил время и остается таким современным. Это называется не просто шлягером, но шедевром. [Наум] Олев — великий поэт, но ничего подобного он тогда еще не создавал. А тут целое поколение выросло на "Ветрах перемен", которые учат верить, ждать, быть добрым, благодарным», — отметила она.

Ранее Наталья Андрейченко рассказала о странных запретах для своего ребенка.

Напомним, ранее стало известно, что Наталья Андрейченко вернулась в Россию. Знаменитость опубликовала в личном блоге, как едет в машине по Москве. Актриса восхитилась видами столицы, а также подписала пост фразой: «Москва, как всегда, самая красивая».