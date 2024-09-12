Звезда «Мэри Поппинс» объяснила феноменальный успех песни из фильма

По словам актрисы, композиция является ее любимой из «Мэри Поппинс». «Потому что текст настолько феноменален, настолько опередил время и остается таким современным. Это называется не просто шлягером, но шедевром. [Наум] Олев — великий поэт, но ничего подобного он тогда еще не создавал. А тут целое поколение выросло на "Ветрах перемен", которые учат верить, ждать, быть добрым, благодарным», — отметила она.