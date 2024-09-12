10 вопросов звезде. Отвечает Максим Матвеев

Хитроумный психолог-манипулятор из «Триггера», пылкий граф из фильма «Анна Каренина. История Вронского», британский франт Шерлок — это все он, многоликий Максим Матвеев. Его герои могут быть разными, но в обаянии и харизме им точно не откажешь.