Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

10 вопросов звезде. Отвечает Максим Матвеев

Поймали звезду «Триггера» на фестивале «Новый сезон» и заставили отвечать на новую порцию 10 вопросов от Кино Mail: о кинопотрясениях и ностальгии, любимых героях и кинокрашах

Хитроумный психолог-манипулятор из «Триггера», пылкий граф из фильма «Анна Каренина. История Вронского», британский франт Шерлок — это все он, многоликий Максим Матвеев. Его герои могут быть разными, но в обаянии и харизме им точно не откажешь.

На фестиваль «Новый сезон» актер приехал с проектом «Чужие деньги» — криминальной драмой о том, как простой провинциал неожиданно для себя стал главой мафии.

Корреспондент Кино Mail Аня Гоголь подловила Матвеева после показа и задала ему обновленную порцию наших #10вопросовзвезде.

Артист рассказал о новом сериале, где играет двух персонажей сразу, назвал целый ворох фильмов, изменивших его жизнь, и поделился желанием быть похожим на Ивана Янковского. А главное, не скупился на улыбки!

Чужие деньги
Чужие деньги
2025/Россия
18+
драма
криминал