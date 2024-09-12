10 вопросов звезде. Отвечает Максим Матвеев

Хитроумный психолог-манипулятор из «Триггера», пылкий граф из фильма «Анна Каренина. История Вронского», британский франт Шерлок — это все он, многоликий Максим Матвеев. Его герои могут быть разными, но в обаянии и харизме им точно не откажешь.
На фестиваль «Новый сезон» актер приехал с проектом «Чужие деньги» — криминальной драмой о том, как простой провинциал неожиданно для себя стал главой мафии.
Корреспондент Кино Mail Аня Гоголь подловила Матвеева после показа и задала ему обновленную порцию наших #10вопросовзвезде.
Артист рассказал о новом сериале, где играет двух персонажей сразу, назвал целый ворох фильмов, изменивших его жизнь, и поделился желанием быть похожим на Ивана Янковского. А главное, не скупился на улыбки!