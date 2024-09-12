Сочинские дневники: открытие «Нового сезона» и неудача «Челюскина»

Кинокритик Егор Москвитин продолжает свои фестивальные дневники для Кино Mail — теперь из Сочи, где проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
Уже в третий раз представители индустрии и крупнейших российских стриминговых платформ собираются на «Розе Хутор», чтобы представить зрителям новые сериалы и фильмы, которые мы сможем увидеть уже совсем скоро.
О том, как прошла церемония открытия фестиваля и какое впечатление производит первая серия масштабной исторической драмы «Челюскин», — в первом выпуске «Сочинских дневников».