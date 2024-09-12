Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сочинские дневники: открытие «Нового сезона» и неудача «Челюскина»

Кинокритик Егор Москвитин — о том, как прошло открытие фестиваля онлайн-платформ, о его концепции и роли для индустрии, а также о первой громкой премьере

Кинокритик Егор Москвитин продолжает свои фестивальные дневники для Кино Mail — теперь из Сочи, где проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Уже в третий раз представители индустрии и крупнейших российских стриминговых платформ собираются на «Розе Хутор», чтобы представить зрителям новые сериалы и фильмы, которые мы сможем увидеть уже совсем скоро.

О том, как прошла церемония открытия фестиваля и какое впечатление производит первая серия масштабной исторической драмы «Челюскин», — в первом выпуске «Сочинских дневников».