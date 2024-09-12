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Жена Роберта Паттинсона вышла в свет в прозрачном платье

Сьюки Уотерхаус стала гостьей показа Michael Kors

Жена актера Роберта Паттинсона, актриса Сьюки Уотерхаус, вышла на публику в провокационном наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сьюки Уотерхаус
Сьюки УотерхаусИсточник: Legion-Media.ru

32-летняя Сьюки Уотерхаус стала гостьей показа Michael Kors, который состоялся 10 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Модель была одета в розовое прозрачное миди-платье из кружева, которое дополнила длинной шубой в тон.

При этом жена Паттинсона отказалась от бюстгальтера. Наряд завершили телесные босоножки на каблуках и серьги-кольца. Актриса уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке.

Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.

В июне стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка.