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Бывшая жена Андрея Кончаловского попала в больницу

Актрису Наталью Аринбасарову госпитализировали в Москве из-за болей в животе
Наталья Аринбасарова
Наталья АринбасароваИсточник: PersonaStars

Советскую и российскую актрису Наталью Аринбасарову госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», звезда фильма «Первый учитель» и бывшая супруга режиссера Андрея Кончаловского попала в больницу из-за болей в животе.

Уточняется, что 77-летняя артистка, занимаясь домашними делами на даче в Истринском городском округе, упала и сильно ударилась животом. Сначала женщина не придала этому значения, но из-за усиливающихся болей решила обратиться за помощью к медикам. В больницу Аринбасарову доставили в среду, 11 сентября. Там ей предстоит пройти комплексное обследование.

Ранее сообщалось об экстренной госпитализации актера Бориса Щербакова. Известный артист вызвал врачей в свою квартиру. После осмотра медики установили нестабильную стенокардию и решили забрать Щербакова в больницу. Его состояние оценивалось как средней тяжести.