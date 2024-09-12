Бывшая жена Андрея Кончаловского попала в больницу

Уточняется, что 77-летняя артистка, занимаясь домашними делами на даче в Истринском городском округе, упала и сильно ударилась животом. Сначала женщина не придала этому значения, но из-за усиливающихся болей решила обратиться за помощью к медикам. В больницу Аринбасарову доставили в среду, 11 сентября. Там ей предстоит пройти комплексное обследование.