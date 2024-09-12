45-летняя звезда «Кухни» снялась в облегающем платье

По словам артистки, с Пляцевым также продолжают общаться ее родители, и ее в этом ничего не смущает. В 2017 году Елена Подкаминская вышла замуж за Дениса Гущина. В браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам актрисы, ее супруг избегает публичности.