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45-летняя звезда «Кухни» снялась в облегающем платье

Актриса вышла на публику в платье-бандо

Актриса Елена Подкаминская вышла на публику в платье-бандо. Профессиональными снимками она поделилась в соцсетях.

45-летняя звезда «Кухни» позировала в облегающем сером платье. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж. Поклонников восхитила фигура актрисы.

«Идеальная фигура», «Выглядите шикарно», «Потрясающая», «Вы идеальная», — написали они в комментариях.

Елена Подкаминская растит двух дочерей и сына. Старшую девочку актриса родила в 2010 году в браке с бизнесменом Александром Пляцевым, а через пять лет супруги расстались. Звезда признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка.

По словам артистки, с Пляцевым также продолжают общаться ее родители, и ее в этом ничего не смущает. В 2017 году Елена Подкаминская вышла замуж за Дениса Гущина. В браке у них появились дочь Ева и сын Александр. По словам актрисы, ее супруг избегает публичности.