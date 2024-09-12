В Москве установили мемориальную доску Василию Лановому

В январе 2024 года на могиле Ланового установили памятник актеру. Он выполнен из гранитной плиты с православным крестом, высеченным по центру. На нем перечислены названия фильмов и спектаклей, в которых играл актер. Перед плитой стоит бюст самого народного артиста.