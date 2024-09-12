Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта причина, по которой Джоли носит теплые вещи в жару

В последнее время актриса выходит на публику в плотных и не облегающих вещах
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли скрывает фигуру из-за слухов о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

Инсайдер из окружения звезды заявил, что Анджелина Джоли устала от того, что в сети постоянно обсуждают ее фигуру и распространяют сплетни о том, что она нездорова. По словам источника, актриса вынуждена носить теплую одежду в жару, чтобы не показывать свое тело.

«Она ни в коем случае не недоедает. Все слухи о том, что у нее очень низкий вес, или есть какое-то расстройство пищевого поведения, далеки от истины и крайне жестоки», — заявил инсайдер.

Источник добавил, что Анджелина Джоли была худой с детства, и она довольна своей фигурой.

Несколько недель назад Анджелину Джоли раскритиковали за чрезмерную худобу. Голливудская актриса вышла на публику в светло-сером трикотажном макси-платье с длинными рукавами, которое дополнила коричневыми кожаными туфлями и черными солнцезащитными очками.

Знаменитость распустила волосы и сделала естественный макияж. Однако интернет-пользователи не оценили внешний вид Джоли, заявив, что она выглядит «больной и подавленной».