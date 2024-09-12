Раскрыта причина, по которой Джоли носит теплые вещи в жару

Голливудская актриса Анджелина Джоли скрывает фигуру из-за слухов о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
Инсайдер из окружения звезды заявил, что Анджелина Джоли устала от того, что в сети постоянно обсуждают ее фигуру и распространяют сплетни о том, что она нездорова. По словам источника, актриса вынуждена носить теплую одежду в жару, чтобы не показывать свое тело.
«Она ни в коем случае не недоедает. Все слухи о том, что у нее очень низкий вес, или есть какое-то расстройство пищевого поведения, далеки от истины и крайне жестоки», — заявил инсайдер.
Источник добавил, что Анджелина Джоли была худой с детства, и она довольна своей фигурой.
Несколько недель назад Анджелину Джоли раскритиковали за чрезмерную худобу. Голливудская актриса вышла на публику в светло-сером трикотажном макси-платье с длинными рукавами, которое дополнила коричневыми кожаными туфлями и черными солнцезащитными очками.
Знаменитость распустила волосы и сделала естественный макияж. Однако интернет-пользователи не оценили внешний вид Джоли, заявив, что она выглядит «больной и подавленной».