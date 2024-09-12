Раскрыта причина, по которой Джоли носит теплые вещи в жару

Инсайдер из окружения звезды заявил, что Анджелина Джоли устала от того, что в сети постоянно обсуждают ее фигуру и распространяют сплетни о том, что она нездорова. По словам источника, актриса вынуждена носить теплую одежду в жару, чтобы не показывать свое тело.