21 августа 2024 года завершились съемки второго сезона сериала «Одни из нас», основанного на одноименной серии видеоигр. Первый сезон вышел в январе 2023 года на стриминговой платформе HBO Max, побил рекорды по просмотрам, собрал восторженные отзывы критиков, а также завоевал длинный ряд престижных наград и номинаций. В этой статье мы рассказываем все самое важное, что на данный момент известно про второй сезон «Одни из нас».
Основная информация о сериале
Жанр: драма, триллер, ужасы, приключения
Количество сезонов: 1 (на 2024 год)
Количество серий: 10
Режиссеры: Джереми Уэбб, Али Аббаси, Йохан Ренк, Нил Дракманн
Актеры: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Анна Торв, Ник Офферман
Дата премьеры: 15 января 2023
Страна производства: США
«Одни из нас» — американский сериал в жанре постапокалиптической хоррор-драмы, разработанный для кабельного канала HBO и основанный на одноименной серии видеоигр (Fallout). Ключевые авторы сериала — Нил Дракманн (ведущий разработчик видеоигры-первоисточника) и Крэйг Мазин (шоураннер мини-сериала «Чернобыль»). События разворачиваются в мире, где бушует пандемия вируса, превращающего людей в слепых, но чрезвычайно опасных мутантов-кордицепсов.
В центре сюжета — история о том, как бывалый контрабандист Джоэл берется переправить девочку Элли, обладающую иммунитетом к болезни, через вымершие территории, чтобы передать ее в руки ученых, способных создать противоядие от вируса. Главные роли в сериале исполняют Педро Паскаль (известный по сериалам «Игра престолов», «Нарко» и «Мандалорец») и Белла Рэмси (Лианна Мормонт из «Игры престолов»). Первый сезон «Одних из нас» вышел в январе 2023 года, второй ожидается в 2025 году.
Когда выйдет 2 сезон сериала: дата премьеры
Ожидается, что премьера второго сезона сериала «Одни из нас» состоится на стриминг-платформе Max от компании HBO в 2025 году, однако более точной даты выхода на данный момент еще не объявлено. Многие фанаты предполагают, что продолжение выйдет в январе — как и первый сезон.
Будет ли 2 сезон следовать сюжету второй части игры «Одни из нас»
Согласно заявлениям Мазина и Дракманна, сценарий второго сезона будет основан на событиях второй части игры, хотя при этом авторы не собираются сохранять все сюжетные линии первоисточника в неизменности, поскольку формат сериала предполагает тематические акценты, не во всем повторяющие детали видеоигры.
Сколько будет серий во 2-м сезоне
В начале июня 2024 года Мазин и Дракманн сообщили, что второй сезон сериала «Одни из нас» будет состоять из семи эпизодов, один из которых станет заметно длиннее остальных по хронометражу.
Чего ожидать зрителям от 2-го сезона сериала
По словам Мазина и Дракманна, второй сезон сериала «Одни из нас» будет более мрачным, чем первый. В то время как центральной темой первого сезона была безусловная любовь и отношения Элли с отцовской фигурой в лице Джоэла, сквозной мотив для второго — месть. Дракманн отметил, что жажда мщения — это «темная сторона той же монеты», что и безоглядная любовь, так что второй сезон будет в значительной степени построен на контрасте этих полярных, но сильнейших по воздействию чувств.
Кроме того, создатели сообщили, что сюжет новых серий охватит приблизительно половину событий второй части игры «Одни из нас», а оставшаяся часть станет основой для третьего сезона. Но при этом Мазин особо подчеркнул, что сценарий не собирается выходить далеко за пределы событий, описанных в играх. Кроме того, зрителей, возможно, ждет встреча с новыми формами кордицепсов, однако официально авторами сериала эта информация на данный момент не подтверждена.
Что было в 1 сезоне сериала «Одни из нас»: краткое содержание
Основные события первого сезона разворачиваются в 2023 году, через 20 лет после начала пандемии, вызванной мутацией паразитического гриба кордицепса. Тот получил способность заражать людей, превращая их в опасных монстров, лишенных зрения, но наделенных сверхчувствительным слухом. По ходу борьбы с кордицепсами территория США превратилась в дикие земли, населенные в основном отшельниками, бандитами всех мастей и колониями мутантов.
Более-менее нормальная жизнь теперь возможна лишь в карантинных зонах, где всем заправляют правительственные силы Федерального агентства по урегулированию стихийных бедствий, во имя безопасности установившие режим военной диктатуры. Против тирании сражается команда подпольщиков, известная как «Цикады», однако дела у повстанцев идут не очень: регулярные войска обладают мощным превосходством в людях и ресурсах.
Бывалый контрабандист Джоэл, живущий в карантинной зоне Бостона, по просьбе «Цикад» берется провести девочку Элли по заброшенным территориям в исследовательский центр в Колорадо. Там работают ученые, которые смогут изготовить из крови Элли вакцину от вируса: девочка оказалась единственным человеком с врожденным иммунитетом к кордицепсу.
Путешествие через вымершие города будет долгим и опасным, но после многих месяцев пути Элли и Джоэл, наконец, доберутся до лаборатории, где работают «Цикады». Однако вакцины им не видать: поняв, что ученые готовы убить Элли, чтобы получить лекарство от инфекции, Джоэл устраивает кровавую баню, перебив всех, кто мешает ему забрать девочку с собой. Сезон заканчивается на том, что Джоэл и Элли прибывают в небольшую общину в штате Вайоминг, где находят приют у Томми, брата Джоэла.
Какие актеры сыграют во 2-м сезоне сериала «Одни из нас»
Педро Паскаль — один из главных актеров сериала, игравший контрабандиста Джоэла, вернется во втором.
Белла Рэмси — главная актриса сериала, воплотившая образ Элли, девочки с иммунитетом к инфекции кордицепса и единственной надежда человечества, также вернется во втором сезоне.
Кейтлин Дивер — актриса, известная по недавнему хоррор-хиту «Никто тебя не спасет», а также сериалам «Ломка» и «Правосудие», сыграет Эбби, одну из главных героинь второй части игры, которая имеет свои счеты с Джоэлом.
Янг Мазино — молодой актер (широкую известность ему принесла роль в сериале «Грызня» от Netflix) сыграет Джесси, еще одного нового персонажа в сериале, жителя сообщества в Вайоминге, где останавливаются Джоэл и Элли.
Изабела Мерсед — следующий важный новичок в актерской команде (ее можно увидеть в свежем хорроре «Чужой: Ромул»). Она сыграет Дину, близкую подругу Элли и бывшую девушку Джесси.
Кроме вышеперечисленных, во втором сезоне мы увидим таких актеров и актрис как Гэбриел Луна, Рутина Уэсли, Дэнни Рамирес, Ариэла Барер, Джеффри Райт и Кэтрин О’Хара.