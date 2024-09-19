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«Одни из нас»: что известно о 2 сезоне сериала, даты выхода и что было в предыдущих сериях

Рассказываем, что известно о втором сезоне сериала «Одни из нас» и вспоминаем, что происходило в предыдущих сериях
Актриса Белла Рэмси на фото из первого сезона сериала
Кадр из сериала «Одни из нас»

21 августа 2024 года завершились съемки второго сезона сериала «Одни из нас», основанного на одноименной серии видеоигр. Первый сезон вышел в январе 2023 года на стриминговой платформе HBO Max, побил рекорды по просмотрам, собрал восторженные отзывы критиков, а также завоевал длинный ряд престижных наград и номинаций. В этой статье мы рассказываем все самое важное, что на данный момент известно про второй сезон «Одни из нас».

Основная информация о сериале 

Жанр: драма, триллер, ужасы, приключения
Количество сезонов: 1 (на 2024 год) 
Количество серий: 10
Режиссеры: Джереми Уэбб, Али Аббаси, Йохан Ренк, Нил Дракманн
Актеры: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Анна Торв, Ник Офферман
Дата премьеры: 15 января 2023 
Страна производства: США

«Одни из нас» — американский сериал в жанре постапокалиптической хоррор-драмы, разработанный для кабельного канала HBO и основанный на одноименной серии видеоигр (Fallout). Ключевые авторы сериала — Нил Дракманн (ведущий разработчик видеоигры-первоисточника) и Крэйг Мазин (шоураннер мини-сериала «Чернобыль»). События разворачиваются в мире, где бушует пандемия вируса, превращающего людей в слепых, но чрезвычайно опасных мутантов-кордицепсов.

В центре сюжета — история о том, как бывалый контрабандист Джоэл берется переправить девочку Элли, обладающую иммунитетом к болезни, через вымершие территории, чтобы передать ее в руки ученых, способных создать противоядие от вируса. Главные роли в сериале исполняют Педро Паскаль (известный по сериалам «Игра престолов», «Нарко» и «Мандалорец») и Белла Рэмси (Лианна Мормонт из «Игры престолов»). Первый сезон «Одних из нас» вышел в январе 2023 года, второй ожидается в 2025 году.

Когда выйдет 2 сезон сериала: дата премьеры

Ожидается, что премьера второго сезона сериала «Одни из нас» состоится на стриминг-платформе Max от компании HBO в 2025 году, однако более точной даты выхода на данный момент еще не объявлено. Многие фанаты предполагают, что продолжение выйдет в январе — как и первый сезон.

Будет ли 2 сезон следовать сюжету второй части игры «Одни из нас»

Согласно заявлениям Мазина и Дракманна, сценарий второго сезона будет основан на событиях второй части игры, хотя при этом авторы не собираются сохранять все сюжетные линии первоисточника в неизменности, поскольку формат сериала предполагает тематические акценты, не во всем повторяющие детали видеоигры.

Сколько будет серий во 2-м сезоне

В начале июня 2024 года Мазин и Дракманн сообщили, что второй сезон сериала «Одни из нас» будет состоять из семи эпизодов, один из которых станет заметно длиннее остальных по хронометражу.

Чего ожидать зрителям от 2-го сезона сериала

Педро Паскаль на кадре из второго сезона сериала
Кадр из сериала «Одни из нас» (2 сезон)

По словам Мазина и Дракманна, второй сезон сериала «Одни из нас» будет более мрачным, чем первый. В то время как центральной темой первого сезона была безусловная любовь и отношения Элли с отцовской фигурой в лице Джоэла, сквозной мотив для второго — месть. Дракманн отметил, что жажда мщения — это «темная сторона той же монеты», что и безоглядная любовь, так что второй сезон будет в значительной степени построен на контрасте этих полярных, но сильнейших по воздействию чувств.

Кроме того, создатели сообщили, что сюжет новых серий охватит приблизительно половину событий второй части игры «Одни из нас», а оставшаяся часть станет основой для третьего сезона. Но при этом Мазин особо подчеркнул, что сценарий не собирается выходить далеко за пределы событий, описанных в играх. Кроме того, зрителей, возможно, ждет встреча с новыми формами кордицепсов, однако официально авторами сериала эта информация на данный момент не подтверждена.

Что было в 1 сезоне сериала «Одни из нас»: краткое содержание

Основные события первого сезона разворачиваются в 2023 году, через 20 лет после начала пандемии, вызванной мутацией паразитического гриба кордицепса. Тот получил способность заражать людей, превращая их в опасных монстров, лишенных зрения, но наделенных сверхчувствительным слухом. По ходу борьбы с кордицепсами территория США превратилась в дикие земли, населенные в основном отшельниками, бандитами всех мастей и колониями мутантов.

Более-менее нормальная жизнь теперь возможна лишь в карантинных зонах, где всем заправляют правительственные силы Федерального агентства по урегулированию стихийных бедствий, во имя безопасности установившие режим военной диктатуры. Против тирании сражается команда подпольщиков, известная как «Цикады», однако дела у повстанцев идут не очень: регулярные войска обладают мощным превосходством в людях и ресурсах.

Кадр из первого сезона сериала
Кадр из сериала «Одни из нас»

Бывалый контрабандист Джоэл, живущий в карантинной зоне Бостона, по просьбе «Цикад» берется провести девочку Элли по заброшенным территориям в исследовательский центр в Колорадо. Там работают ученые, которые смогут изготовить из крови Элли вакцину от вируса: девочка оказалась единственным человеком с врожденным иммунитетом к кордицепсу.

Путешествие через вымершие города будет долгим и опасным, но после многих месяцев пути Элли и Джоэл, наконец, доберутся до лаборатории, где работают «Цикады». Однако вакцины им не видать: поняв, что ученые готовы убить Элли, чтобы получить лекарство от инфекции, Джоэл устраивает кровавую баню, перебив всех, кто мешает ему забрать девочку с собой. Сезон заканчивается на том, что Джоэл и Элли прибывают в небольшую общину в штате Вайоминг, где находят приют у Томми, брата Джоэла.

Какие актеры сыграют во 2-м сезоне сериала «Одни из нас»

Педро Паскаль — один из главных актеров сериала, игравший контрабандиста Джоэла, вернется во втором.

Белла Рэмси — главная актриса сериала, воплотившая образ Элли, девочки с иммунитетом к инфекции кордицепса и единственной надежда человечества, также вернется во втором сезоне.

Кейтлин Дивер — актриса, известная по недавнему хоррор-хиту «Никто тебя не спасет», а также сериалам «Ломка» и «Правосудие», сыграет Эбби, одну из главных героинь второй части игры, которая имеет свои счеты с Джоэлом.

Актриса Кейтлин Дивер
Кейтлин Дивер

Янг Мазино — молодой актер (широкую известность ему принесла роль в сериале «Грызня» от Netflix) сыграет Джесси, еще одного нового персонажа в сериале, жителя сообщества в Вайоминге, где останавливаются Джоэл и Элли.

Изабела Мерсед — следующий важный новичок в актерской команде (ее можно увидеть в свежем хорроре «Чужой: Ромул»). Она сыграет Дину, близкую подругу Элли и бывшую девушку Джесси.

Кроме вышеперечисленных, во втором сезоне мы увидим таких актеров и актрис как Гэбриел Луна, Рутина Уэсли, Дэнни Рамирес, Ариэла Барер, Джеффри Райт и Кэтрин О’Хара.