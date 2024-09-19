По словам Мазина и Дракманна, второй сезон сериала «Одни из нас» будет более мрачным, чем первый. В то время как центральной темой первого сезона была безусловная любовь и отношения Элли с отцовской фигурой в лице Джоэла, сквозной мотив для второго — месть. Дракманн отметил, что жажда мщения — это «темная сторона той же монеты», что и безоглядная любовь, так что второй сезон будет в значительной степени построен на контрасте этих полярных, но сильнейших по воздействию чувств.