Звезда «50 оттенков серого» пришла на гала-ужин в «голом» платье

В феврале Дакота Джонсон была замечена на отдыхе вместе с возлюбленным, вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином. Знаменитости попали в объективы папарацци, когда купались в курортном городе Пуэрто-Вальярта. Актрису засняли в белом слитном купальнике с вырезами и золотых серьгах. Звезда «50 оттенков серого» была без косметики и с распущенными волосами. Певец выбрал для отдыха голубые шорты с красными вставками.