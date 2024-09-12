Звезда «50 оттенков серого» пришла на гала-ужин в «голом» платье

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого», актриса Дакота Джонсон вышла на публику в платье с прозрачным лифом. Об этом сообщает PageSix.
Дакота Джонсон пришла на гала-ужин в «голом» платье с лифом из камней и облегающей белой юбке. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж. Образ завершили серьги и кольца с бриллиантами.
В феврале Дакота Джонсон была замечена на отдыхе вместе с возлюбленным, вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином. Знаменитости попали в объективы папарацци, когда купались в курортном городе Пуэрто-Вальярта. Актрису засняли в белом слитном купальнике с вырезами и золотых серьгах. Звезда «50 оттенков серого» была без косметики и с распущенными волосами. Певец выбрал для отдыха голубые шорты с красными вставками.
В марте журналисты сообщили, что Дакота Джонсон и Крис Мартин обручились спустя шесть лет отношений. По словам инсайдера, помолвка была неизбежным шагом, поскольку звезды влюблены друг в друга с самого первого дня.
После слухов о разрыве помолвки с солистом Coldplay Крисом Мартином Дакота Джонсон показала журналистам свое обручальное кольцо с большим изумрудом.