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Звезда «50 оттенков серого» пришла на гала-ужин в «голом» платье

Актриса Дакота Джонсон вышла на публику в платье с прозрачным лифом

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого», актриса Дакота Джонсон вышла на публику в платье с прозрачным лифом. Об этом сообщает PageSix.

Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Дакота Джонсон пришла на гала-ужин в «голом» платье с лифом из камней и облегающей белой юбке. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж. Образ завершили серьги и кольца с бриллиантами.

В феврале Дакота Джонсон была замечена на отдыхе вместе с возлюбленным, вокалистом группы Coldplay Крисом Мартином. Знаменитости попали в объективы папарацци, когда купались в курортном городе Пуэрто-Вальярта. Актрису засняли в белом слитном купальнике с вырезами и золотых серьгах. Звезда «50 оттенков серого» была без косметики и с распущенными волосами. Певец выбрал для отдыха голубые шорты с красными вставками.

В марте журналисты сообщили, что Дакота Джонсон и Крис Мартин обручились спустя шесть лет отношений. По словам инсайдера, помолвка была неизбежным шагом, поскольку звезды влюблены друг в друга с самого первого дня.

После слухов о разрыве помолвки с солистом Coldplay Крисом Мартином Дакота Джонсон показала журналистам свое обручальное кольцо с большим изумрудом.