Татуированный Борисов и раздвоенный Матвеев: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

«Урок» ловко балансирует между драмой и комедией и рассматривает конфликт отцов, детей, братьев и сестер со всех возможных сторон, попутно затрагивая тему школьного буллинга. В сериале как будто нет ничего нового, но от актерского дуэта застегнутого на все пуговицы Воробьева и Борисова, изображающего некий гибрид Алика из «МДЖ» и Сопли из «Года рождения», оторваться абсолютно невозможно.