Татуированный Борисов и раздвоенный Матвеев: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

«Чужие деньги»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Иви, 2025 год
В результате недоразумения зашуганный сотрудник банка из Твери Юра Афанасьев занимает место уверенного в себе московского обнальщика Алексея Воронова и забирает себе всю его жизнь — с роскошной квартирой, красивой девушкой, семейными проблемами и долгом в шесть миллионов евро в придачу.
Авантюрный сериал «Чужие деньги» (от режиссера «Триггера» Игоря Твердохлебова и сценаристов Сергея Минаева и Дмитрия Минаева) исследует природу человеческой алчности. Это динамичное драмеди про маленького человека, которого филигранно, на полутонах отыгрывает Максим Матвеев. Завораживающий бенефис, в который удачно встраиваются жесткий дядя главного героя Филипп Янковский, помышляющий о Римской империи хозяин шести миллионов Гоша Куценко, хозяйственная девушка главного героя Стася Милославская и упертая сотрудника ФСЭН Линда Лапиньш.
«Урок»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Okko, 2025 год
Бывшая рэп-звезда Антон (Юра Борисов) сбегает из рехаба и обращается за помощью к брату Косте (Даниил Воробьев) — чересчур правильному, душному учителю физики. Брат обещает дать денег, но взамен требует, чтобы Антон работал в их родной школе.
«Урок» ловко балансирует между драмой и комедией и рассматривает конфликт отцов, детей, братьев и сестер со всех возможных сторон, попутно затрагивая тему школьного буллинга. В сериале как будто нет ничего нового, но от актерского дуэта застегнутого на все пуговицы Воробьева и Борисова, изображающего некий гибрид Алика из «МДЖ» и Сопли из «Года рождения», оторваться абсолютно невозможно.
«Дети перемен»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатры Wink и Start, скоро
На работе веселая и любвеобильная водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова) поднимает настроение пассажирам после рабочего дня, а дома разнимает кухонным полотенцем вечно ругающихся троих сыновей от разных мужей (привет «Нине»). На дворе середина 90-х, и Петя, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов) неминуемо устремляются в мир криминала, каждый — разными путями.
Опередив «Лихие» Юрия Быкова, сериал «Дети перемен» пытается подытожить разговор о 90-х, вобрав в себя все, что мы уже видели на эту тему. Это коктейль из «Жмурок», «Бумера», «Слова пацана» и других проектов, — густой, до краев наполненный звездами, но, к сожалению, абсолютно пресный.
«Встретимся вчера»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Иви, с 24 октября
Аня и Сережа едут разводиться, но машина переворачивается, и они чудесным образом оказываются в плену своей квартиры: время остановилось, на улице все исчезли, а выйти из дома невозможно. Придется преодолевать разногласия и учиться жить дружно.
«Встретимся вчера» можно было бы охарактеризовать фразой «мем смешной, ситуация страшная», если бы в картине присутствовала хоть одна удачная шутка. Увы, фильм скорее напоминает горячечный сон человека, пересмотревшего на ночь Уэса Андерсона и Мишеля Гондри и мечтавшего снять в главных ролях Аглаю Тарасову и Артема Ткаченко — прекрасных артистов, совершенно не попавших в прописанные для них роли.