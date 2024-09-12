Звезда «Курьера» Немоляева призналась, что тоскует по эмигрировавшей дочери

«Я все ждала внуков, у меня все подруги хвастаются. Похоже, не дождусь их. Никто не хочет меня осчастливить. Так-то бы я свою энергию туда… Я очень скучаю. Два года ребенок в Аргентине. Я бы кайф испытала, если бы все собрались», — рассказала Немоляева в ходе программы.