Звезда «Мэри Поппинс» призналась в странных запретах для своего ребенка

Андрейченко вспомнила, как однажды ее дочь пересматривала «Мэри Поппинс, до свидания!». Тогда она спросила у ребенка, зачем она смотрит «в миллион сто тысяч триста шестидесятый раз» советский фильм, а не его американскую версию. «Она так удивилась, даже рассердилась, сказала: "Дай-ка объяснить тебе кое-что. Когда я смотрю русскую "Мэри Поппинс", я всегда чему-то учусь. А в конце фильма, когда взрослые встречаются с детством, я всегда плачу. А американская "Мэри Поппинс" это just entertainment (просто развлечение — прим.)". Ну это просто приговор от четырех-с-половиной-летнего ребенка», — сказала актриса.