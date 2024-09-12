Чадов снимает фильм со звездой «Слова пацана»: первые кадры

Фильм рассказывает о 17-летнем студенте первого курса Жене, который отправился на экскурсию в научно-исследовательский институт. Случайно юноша застрял внутри экзоскелета с искусственным интеллектом. Робот «Апостол» (A.P.O100L), получив пилота, захотел сбежать из лаборатории и успел воспользоваться этой возможностью. Теперь Жене, чтобы освободиться и вернуться домой, придется искать общий язык с ИИ.