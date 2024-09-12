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Чадов снимает фильм со звездой «Слова пацана»: первые кадры

В фантастической комедии «(Не)искусственный интеллект» Леон Кемстач находит общий язык с роботом
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»

Стартовали съемки семейной приключенческой комедии с элементами фантастики «(Не)искусственный интеллект». Главного героя играет Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссерское кресло занял Алексей Чадов.

Фильм рассказывает о 17-летнем студенте первого курса Жене, который отправился на экскурсию в научно-исследовательский институт. Случайно юноша застрял внутри экзоскелета с искусственным интеллектом. Робот «Апостол» (A.P.O100L), получив пилота, захотел сбежать из лаборатории и успел воспользоваться этой возможностью. Теперь Жене, чтобы освободиться и вернуться домой, придется искать общий язык с ИИ.

Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Алексей Чадов на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Алексей Чадов на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»

«Меня, как и многих современников волнует тема искусственного интеллекта. Это будущее, о котором мы мальчишками мечтали, фантазировали и смотрели кино, — поделился Алексей Чадов. — Мы хотим сделать семейный приключенческий фильм, где много юмора, спецэффектов, экшена и фантастических элементов».

А продюсер Сергей Сельянов добавил, что сразу понял, кому достанется главная роль: «Когда мы прочитали сценарий, то не сговариваясь, решили, что наш герой — Леон Кемстач из “Слова пацана”».

Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Алексей Чадов и Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Алексей Чадов и Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»

Компанию Леону на съемочной площадке составили Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Игорь Хрипунов и Борис Каморзин.

Премьера фильма «(Не)искусственный интеллект» состоится в 2025 году.

Леон Кемстач и Игорь Жижикин на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Леон Кемстач и Игорь Жижикин на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»
Леон Кемстач на съемках фильма «(Не)искусственный интеллект»