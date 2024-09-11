Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова рассказала, как попала в сериал с Гошей Куценко

Актриса призналась, что изначально решила сняться в проекте просто «по приколу»
Екатерина Климова
Екатерина Климова

Екатерина Климова снялась в продолжении сериала «Просто Михалыч», где сыграла жену Субботина, героя Гоши Куценко. Актриса призналась, что в первом сезоне ей предложили эпизодическую роль. На съемки ее уговорил Куценко, с которым Климова задействована в спектакле «Любовные письма».

«Разговор сложился после нашего спектакля — мы решили, что неплохо было бы нам и в кино поработать. Я, можно сказать, снялась “по приколу”. Но потом мне позвонили продюсеры и сказали: “Имей в виду, у Субботиной будет большая роль во втором сезоне, забиваем график”. На это я уже не могла сказать “нет”, потому что мне действительно понравилась компания, понравилась история. “Просто Михалыч” — веселый легкий сериал, я давно не играла таких прекрасных стерв», — рассказала Климова в интервью The Voice.

Она отметила, что в сериале они поднимают важные темы, но говорят о них шутя. По мнению актрисы, ее героиня — сильная и очень деятельная женщина.

«Возможно, ее ситуация будет примером для других женщин, с которыми случилась личная катастрофа, и покажет, что не стоит отчаиваться, а нужно бороться за свое счастье», — отметила звезда сериала «По законам военного времени».

Климова также призналась, что благодаря этому проекту смогла поэкспериментировать со стилем. Вместе с художником по костюмам они подобрали деловые и дорогие наряды, которых, по признанию артистки, в ее обычном гардеробе нет.

«Мы с художником по костюмам придумали такой яркий стайл для героини, она у нас модница, ее образы силуэтные, как у акулы. Я воплотила свои мечты о том, как могла бы выглядеть, если бы не была артисткой», — заключила Климова.

Напомним, первый сезон сериала «Просто Михалыч» вышел в 2022 году. В проекте, помимо Климовой и Куценко, также снимаются Владимир Епифанцев, Ольга Медынич и другие.