Екатерина Климова рассказала, как попала в сериал с Гошей Куценко

«Разговор сложился после нашего спектакля — мы решили, что неплохо было бы нам и в кино поработать. Я, можно сказать, снялась “по приколу”. Но потом мне позвонили продюсеры и сказали: “Имей в виду, у Субботиной будет большая роль во втором сезоне, забиваем график”. На это я уже не могла сказать “нет”, потому что мне действительно понравилась компания, понравилась история. “Просто Михалыч” — веселый легкий сериал, я давно не играла таких прекрасных стерв», — рассказала Климова в интервью The Voice.