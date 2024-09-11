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Матвеев и Милославская представили сериал «Чужие деньги»

Премьера проекта прошла в рамках кинофестиваля «Новый сезон»
Игорь Твердохлебов, Стася Милославская и Максим Матвеев
Игорь Твердохлебов, Стася Милославская и Максим Матвеев

В Розе Хутор продолжается третий кинофестиваль «Новый сезон», где проходят презентации кинопроектов от крупнейших российских стриминг-платформ. Так, в рамках смотра состоялась премьера сериала Игоря Твердохлебова «Чужие деньги».

Проект представили исполнители главных ролей — Максим Матвеев и Стася Милославская. В нем также снялись Филипп Янковский, Гоша Куценко, Денис Прытков и другие.

Максим Матвеев
Максим Матвеев
Стася Милославская
Стася Милославская

Ранее в беседе с Кино Mail Милославская признавалась, что перед началом съемок сильно нервничала из-за того, что будет играть любовь с таким известным артистом, как Максим Матвеев. Но в итоге между ними сложились теплые «братско-сестринские» отношения. Матвеев в свою очередь пошутил, что входит в шизофреническое состояние, играя одновременно две роли. 

В центре сюжета — провинциал Юра Афанасьев (Матвеев), который очень похож на главу криптомафии Алексея Воронова. Преступник планирует залечь на дно, а вместо себя оставить Юру. Однако мафиози убивают, а охрана по ошибке спасает не его, а Афанасьева.

Теперь неудачник Юра должен вести себя как богатый аферист Воронов не только на деловых встречах, но и в постели с его девушкой Алиной (Милославская).

Премьера драмы о мире криптовалюты и финансовых махинаций состоится в онлайн-кинотеатре «Иви».