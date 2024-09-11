Матвеев и Милославская представили сериал «Чужие деньги»

Ранее в беседе с Кино Mail Милославская признавалась, что перед началом съемок сильно нервничала из-за того, что будет играть любовь с таким известным артистом, как Максим Матвеев. Но в итоге между ними сложились теплые «братско-сестринские» отношения. Матвеев в свою очередь пошутил, что входит в шизофреническое состояние, играя одновременно две роли.