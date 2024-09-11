Юра Борисов рассказал, что не боится профконкуренции с Марком Эдельштейном

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Актер Юра Борисов рассказал журналистам, что не боится конкуренции со своим партнером по фильму-победителю 77-го Каннского кинофестиваля «Анора» Марком Эйдельштейном и даже будет рад, если тот сместит его с «пьедестала» самого востребованного российского актера.
«Я буду невероятно счастлив», — сказал он.
На вопрос, не чувствует ли он конкуренции, Борисов добавил: «Нет, потому что не может быть конкуренции, когда есть такая классная связь, любовь и уважение, какая есть у нас с Марком», — сказал он на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
В российский прокат фильм «Анора» режиссера и автора сценария Шона Бэйкера выйдет 17 октября. Главные роли в картине исполнили американская актриса Майки Мэдисон и российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.
На фестивале «Новый сезон» Борисов представляет новый проект «Урок», где он исполняет главную роль — бывшего музыканта, который после года в наркологической клинике с подачи старшего брата попадает в обычную школу и начинает заниматься воспитанием подростков.