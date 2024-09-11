Юра Борисов рассказал, что не боится профконкуренции с Марком Эдельштейном

На вопрос, не чувствует ли он конкуренции, Борисов добавил: «Нет, потому что не может быть конкуренции, когда есть такая классная связь, любовь и уважение, какая есть у нас с Марком», — сказал он на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон».