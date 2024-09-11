Фильм на вечер: трогательная вампирская комедия о подростках

Молодой вампирше Саше очень нелегко жить на этом свете. От своих сородичей она отличается чрезмерной эмпатией и сочувствием к людям и не может никого убивать. Устав от проблемной дочери, родители отправляют ее к двоюродной сестре. Быстро расправившись с ее заначками крови, Саша пытается понять, что ей делать дальше.
Уже готовая распрощаться с этим миром, Саша вдруг знакомится с Полом — депрессивным подростком, который соглашается пожертвовать собой, чтобы напоить свою новую подругу кровью. Но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее желание.
Добрая и трогательная комедия — не совсем то, чего ожидаешь от фильма с названием «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». Между тем, дебютантка Ариан Луи-Сейз сняла чудесную историю о взрослении, метафорично подводящую к теме всегда актуальных подростковых проблем. С черным юмором, меланхоличной романтикой, привлекательным визуалом и отлично подобранными актерами.