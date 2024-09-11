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Фильм на вечер: трогательная вампирская комедия о подростках

Соскучились по небанальному кино? Тогда обратите внимание на этот забавный, неглупый и очаровательный фильм об эмпатичной вампирше-тинейджере

Молодой вампирше Саше очень нелегко жить на этом свете. От своих сородичей она отличается чрезмерной эмпатией и сочувствием к людям и не может никого убивать. Устав от проблемной дочери, родители отправляют ее к двоюродной сестре. Быстро расправившись с ее заначками крови, Саша пытается понять, что ей делать дальше.

Уже готовая распрощаться с этим миром, Саша вдруг знакомится с Полом — депрессивным подростком, который соглашается пожертвовать собой, чтобы напоить свою новую подругу кровью. Но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее желание.

Добрая и трогательная комедия — не совсем то, чего ожидаешь от фильма с названием «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». Между тем, дебютантка Ариан Луи-Сейз сняла чудесную историю о взрослении, метафорично подводящую к теме всегда актуальных подростковых проблем. С черным юмором, меланхоличной романтикой, привлекательным визуалом и отлично подобранными актерами.

Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
2023/Канада
18+
драма
комедия
ужасы
фэнтези