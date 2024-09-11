Линдси Лохан появилась на публике в прозрачном боди

Кроме того, артистка примерила черные остроносые туфли и дополнила свой внешний вид длинными серьгами с сияющими камнями. Вдобавок визажисты сделали ей нюдовый макияж, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.