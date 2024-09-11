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Линдси Лохан появилась на публике в прозрачном боди

Актриса посетила ежегодный ужин Kering Foundation Caring for Women в Нью-Йорке

Американская актриса Линдси Лохан появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует издание People.

Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media.ru

38-летняя звезда «Чумовой пятницы» посетила ежегодный ужин Kering Foundation Caring for Women в Нью-Йорке. Так, для мероприятия знаменитость выбрала черное прозрачное боди, оформленное кружевами и открытыми плечами. При этом на размещенных кадрах видно, что Лохан надела под изделие нижнее белье телесного цвета.

Кроме того, артистка примерила черные остроносые туфли и дополнила свой внешний вид длинными серьгами с сияющими камнями. Вдобавок визажисты сделали ей нюдовый макияж, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.