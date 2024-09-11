Сериал рассказывает о популярном музыканте Антоне, который потерял все, что у него было: любимую девушку, работу… После года в рехабе он приехал в город, где когда-то родился. Его старший брат Костя протянул ему руку помощи и устроил в обычную школу учителем. Но сможет ли бунтарь с кучей проблем чему-то научить подростков?