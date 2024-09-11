На фестивале «Новый сезон» Юра Борисов и Даниил Воробьев представили драматический сериал «Урок». К пресс-воллу актеры подъехали лихо и с ветерком — на небольших автомобилях.
Сериал рассказывает о популярном музыканте Антоне, который потерял все, что у него было: любимую девушку, работу… После года в рехабе он приехал в город, где когда-то родился. Его старший брат Костя протянул ему руку помощи и устроил в обычную школу учителем. Но сможет ли бунтарь с кучей проблем чему-то научить подростков?
Юра Борисов исполнил роль противоречивого музыканта, а Даниил Воробьев сыграл его брата.
Перед показом первых серий Борисов со смехом поблагодарил коллег за то, что «не мешали». Воробьев тоже был краток: кивнул на экран и сказал, что там «вшито все». Зато в эксклюзивном интервью Кино Mail Даниил много интересного рассказывает про новый проект и не только, не пропустите.
Премьера сериала «Урок» состоится в 2025 году на онлайн-платформе Okko.