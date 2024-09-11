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Брэда Питта высмеяли за украшение в честь возлюбленной

Актера раскритиковали за подвеску с инициалами возлюбленной Инес де Рамон

Голливудского актера Брэда Питта высмеяли за украшение в честь возлюбленной Инес де Рамон. Комментарии появились на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли Брэда Питта, когда он был на свидании с Инес де Рамон в Нью-Йорке. Журналисты обратили внимание, что актер надел золотую цепочку с подвеской в виде первой буквы имени его возлюбленной — «I».

Интернет-пользователи не оценили новое украшение голливудской звезды.

«Я думала, что только 12-летние девочки носят ожерелья с чьими-то инициалами», «И подвеска с инициалами, и его одежда доказывают, что он переживает кризис среднего возраста», «Следующим шагом станет татуировка», — писали в комментариях.

На прошлой неделе Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.