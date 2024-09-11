48-летняя Кейт Уинслет высказалась о старении

При этом Уинслет отметила, что важно следить не только за своим внешним видом и физической формой, но и ментальным здоровьем. «Я думаю, что эти вещи имеют значение, и они проявляются в том, как мы выглядим, и, конечно, в том, как мы себя чувствуем. Красота — это скорее чувство, а не то, на что мы смотрим», — уточнила знаменитость.