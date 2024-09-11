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58-летняя Холли Берри снялась в «голом» платье без нижнего белья

Актриса приняла участие в съемке для глянцевого журнала

Американская актриса Холли Берри снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Marie Claire. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 58-летняя звезда «Женщины-кошки» предстала, лежа на лестнице. Она позировала перед камерой в прозрачном платье черного цвета, оформленном кружевами. При этом видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера. Ее грудь прикрывали цветочные аппликации на платье.

Кроме того, за время съемки Берри примерила корсет, выполненный из объемных фигур в виде винограда, цветов и рук. Вдобавок она продемонстрировала фигуру в оливковом платье из шелка и черных капроновых чулках.

В июле Холли Берри также показала на камеру откровенный образ. Тогда актриса запечатлела себя в черных трусах с разрезами на талии и кожаной маске из фильма «Женщина-кошка».