58-летняя Холли Берри снялась в «голом» платье без нижнего белья

На размещенном снимке 58-летняя звезда «Женщины-кошки» предстала, лежа на лестнице. Она позировала перед камерой в прозрачном платье черного цвета, оформленном кружевами. При этом видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера. Ее грудь прикрывали цветочные аппликации на платье.