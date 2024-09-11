Режиссера «Преступления и наказания» попросили признать иноагентом

«Почему он не отвечает за свои дела?! Подозрения вызывают его публичная позиция, близость к оппозиционным кругам, "независимые" спектакли, идущие на одной сцене с постановками команды сидящей в тюрьме за экстремизм Евгении Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)», — сказал он.