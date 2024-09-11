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Режиссера «Преступления и наказания» попросили признать иноагентом

Активисты обратились в Генпрокуратуру
Владимир Мирзоев
Владимир МирзоевИсточник: Legion-Media.ru

Активисты движения «Ветераны России» потребовали признать режиссера сериала «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева иностранным агентом. Об этом сообщает издание Life.

С требованием провести комплексную проверку в отношении Мирзоева общественники обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и Минкульт. По словам председателя движения Ильдара Резяпова, «Ветераны России» возмущены тем, что режиссер, «который открыто выступал за Украину», продолжает получать финансирование.

«Почему он не отвечает за свои дела?! Подозрения вызывают его публичная позиция, близость к оппозиционным кругам, "независимые" спектакли, идущие на одной сцене с постановками команды сидящей в тюрьме за экстремизм Евгении Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)», — сказал он.

В настоящее время к выходу готовится снятая Мирзоевым новая экранизации романа Достоевского. События в сериале разворачиваются в Петербурге XXI века. Студент Раскольников измучен отсутствием денег, работы и назойливыми мыслями о бренности бытия. Возомнив, что некоторые люди «имеют право» на самые низкие деяния, он убивает пожилую микрокредиторшу. По его следу идет въедливый следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков).

Сестру несчастного студента Дуню играет Любовь АксеноваАлена Михайлова стала Соней Мармеладовой, Виктория Толстоганова — ее мачехой, а Юлия Снигирь — Марфой Петровной Свидригайловой. В других ролях заняты Тихон ЖизневскийМариэтта Цигаль-ПолищукБорис Хвошнянский, Диана Енакаева и другие.

Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится осенью 2024 года.