Супруга Макрона сыграет в популярном сериале Netflix

Несмотря на критику сериала во Франции, супруга президента республики Эммануэля Макрона появится в роли самой себя в четвертом сезоне шоу. Отмечается, что она будет носить собственную одежду, «без каких-либо особых указаний» со стороны создателей сериала. Премьера назначена на 12 сентября.