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Деми Мур назвала причину, по которой у нее нет возлюбленного

Актриса пошутила, что одинока из-за своих девяти собак
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Деми Мур на вечернем шоу Джимми Фэллона пошутила, что она ни с кем не встречается из-за своих собак. Ее слова приводит издание People.

Деми Мур рассказала, что ее девять собак спят с ней. По словам актрисы, она заботится о комфорте своих псов и подкладывает подушки таким образом, чтобы питомцы маленького размера могли залезть под одеяло.

«У меня есть две кровати для самых маленьких, чтобы у них была кровать внутри кровати», — рассказала артистка.

Знаменитость добавила, из-за своих питомцев она все еще одинока.

В августе чихуахуа Деми Мур появилась на обложке спецвыпуска журнала Vogue, который был посвящен собакам звезд и назван Dogue. На обложке Пилаф была запечатлена в бриллиантовом браслете вместо ошейника. На другом фото собака сидела в коричневой сумке Hermès Birkin, стоимость которой около $14 тысяч. Автором съемки выступил фотограф Райн Лоури.

Напомним, ранее Деми Мур напугала фанатов худобой на фото папарацци.