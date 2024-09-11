Деми Мур назвала причину, по которой у нее нет возлюбленного

Голливудская актриса Деми Мур на вечернем шоу Джимми Фэллона пошутила, что она ни с кем не встречается из-за своих собак. Ее слова приводит издание People.
Деми Мур рассказала, что ее девять собак спят с ней. По словам актрисы, она заботится о комфорте своих псов и подкладывает подушки таким образом, чтобы питомцы маленького размера могли залезть под одеяло.
«У меня есть две кровати для самых маленьких, чтобы у них была кровать внутри кровати», — рассказала артистка.
Знаменитость добавила, из-за своих питомцев она все еще одинока.
В августе чихуахуа Деми Мур появилась на обложке спецвыпуска журнала Vogue, который был посвящен собакам звезд и назван Dogue. На обложке Пилаф была запечатлена в бриллиантовом браслете вместо ошейника. На другом фото собака сидела в коричневой сумке Hermès Birkin, стоимость которой около $14 тысяч. Автором съемки выступил фотограф Райн Лоури.
Напомним, ранее Деми Мур напугала фанатов худобой на фото папарацци.