Деми Мур назвала причину, по которой у нее нет возлюбленного

В августе чихуахуа Деми Мур появилась на обложке спецвыпуска журнала Vogue, который был посвящен собакам звезд и назван Dogue. На обложке Пилаф была запечатлена в бриллиантовом браслете вместо ошейника. На другом фото собака сидела в коричневой сумке Hermès Birkin, стоимость которой около $14 тысяч. Автором съемки выступил фотограф Райн Лоури.