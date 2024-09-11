38-летняя звезда «Папиных дочек» похвасталась стройными ногами

Мирослава Карпович опубликовала в личном блоге новое фото. Актриса приняла участие в летней фотосессии, которая проходила на загородной вилле в итальянском стиле.
38-летняя звезда «Папиных дочек» примерила яркий образ: она надела бордовые мини-шорты и светло-голубую рубашку. Актриса распустила волосы и сделала яркий макияж. Карпович села на шезлонг и подняла высоко стройные и длинные ноги.
«О Боги! Ох уж эти… будни», — иронично подписала снимок звезда.
Поклонники сделали множество комплиментов стройной фигуре и длинным ногам Карпович.
«О, Боги! Ох уж эти ножки… Красота от макушки до пяточек, очарование без границ», «Шикарные ножки!!! Красотка!!!», «Вот это ноги», «Мира, ну до чего же ты прекрасна», «Я расцеловал бы все дорожки, где ходили эти чудо-ножки», «Ну как можно быть такой красоткой и талантливой актрисой», «Ножки потрясающие».
Ранее Мирослава Карпович отдыхала на Мальдивах, откуда делилась яркими фотографиями. Актриса признавалась, что держит себя в форме благодаря спорту, поэтому тренируется даже во время отпуска.