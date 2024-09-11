38-летняя звезда «Папиных дочек» похвасталась стройными ногами

«О, Боги! Ох уж эти ножки… Красота от макушки до пяточек, очарование без границ», «Шикарные ножки!!! Красотка!!!», «Вот это ноги», «Мира, ну до чего же ты прекрасна», «Я расцеловал бы все дорожки, где ходили эти чудо-ножки», «Ну как можно быть такой красоткой и талантливой актрисой», «Ножки потрясающие».