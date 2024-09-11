Звезда «Чебурашки» показала фигуру в бикини после родов

Озвучившая Чебурашку в одноименном фильме актриса Ольга Кузьмина показала фигуру в бикини. Звезда снялась в купальнике через 11 месяцев после родов и поделилась кадрами в соцсетях.
«Отмечали день рождения друга в термокомплексе. И не смогли пройти мимо грязевых процедур. Вот такое неожиданное появление в сторис», — рассказала знаменитость.
Артистка в октябре 2023 года родила дочь от шоумена Евгения Апанасевича. Кузьмина говорила, что дала девочке двойное имя Мира-Мария, так как ее муж — католик.
У звезды также есть 11-летний сын от психолога ОМОН Алексея Терещенко. Актриса развелась с отцом первенца в 2019 году, и, по словам Кузьминой, они сохранили дружеские отношения ради ребенка, оставив в прошлом все обиды. Экс-супруги вместе отмечают дни рождения Гордея и приходят к нему в школу на мероприятия.
У Апанасевича также есть дочь и сын от предыдущего брака, они живут со своей матерью в Белоруссии. Кузьмина отмечала, что давно познакомилась с детьми супруга и смогла с ними подружиться. Амелия-Франциска и Ян-Тадеуш периодически приезжают к отцу и проводят время с его новой семьей.