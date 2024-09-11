Актер сериала «Основание: Осман» рассказал, в каком российском городе хотел бы жить

«В Казань я влюбился, возможно, я бы даже хотел тут жить, тут много театров, а я очень люблю театр. Здесь уделяется большое внимание культуре. Для меня театр на первом месте, потом — полнометражное кино и уже потом сериалы. Больше я люблю играть на сцене, но в течение последних шести-семи лет, у меня не получается выйти на сцену», — рассказал он корреспонденту агентства.