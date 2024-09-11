Кевин Спейси пожаловался на угрозы покупателя своего дома

Теперь звезда фильмов «Подозрительные лица» и «Красота по-американски» требует отменить сделку и вернуть дом на рынок по справедливой цене. Новый владелец считает, что иск Спейси направлен лишь на то, чтобы выиграть время и продолжать жить в особняке за его счет.