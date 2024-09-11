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Елизавета Боярская появилась в театре после преображения

Актриса отметила 80-летие Малого драматического театра – Театра Европы

Актриса Елизавета Боярская предстала перед публикой с новым имиджем. Видео опубликовано в соцсетях.

Елизавета Боярская (фото: соцсети)
Елизавета Боярская (фото: соцсети)

38-летняя Боярская отметила 80-летие Малого драматического театра – Театра Европы. В соцсетях появились кадры, на которых актриса вместе с коллегами пьет шампанское. Артистка была запечатлена с новой стрижкой — «рваным каре». Знаменитость надела серый костюм, который состоял из жилета и широких брюк. Она добавила к комплекту кроссовки в тон.

В конце августа Елизавета Боярская посетила церемонию закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье из прозрачного кружева с разрезом, поверх которого надела бордовый пиджак. Знаменитость дополнила наряд лаковыми лодочками, серьгами и клатчем.

Елизавета Боярская состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. Они познакомились на пробах фильма «Не скажу». Во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году артист официально развелся с первой супругой, а через год женился на дочери Боярского. Актеры воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.