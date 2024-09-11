Захватывающий сюжет, талантливый режиссер и звездный состав — вот составляющие настоящего кинохита. Иногда, правда, бывает, что артист не попадает в образ, и тогда вроде кино, да не то. Расскажем о самых досадных примерах мискастах.
1. Пейшенс Филлипс — Холли Берри («Женщина-кошка», 2004 год)
Боевик «Женщина-кошка» принес Холли Берри «Золотую малину» и разгромную критику. Фильм с «девушкой Бонда» в главной роли получил низкие оценки за слабый сюжет и попытки сделать из Берри кошку в прямом смысле этого слова: героиня Холли шипела на собак, лакала в баре блюдце со сливками, а мяч гоняла, будто это клубок шерсти. Но Холли Берри хватило смелости прийти на церемонию вручения и принять «награду». Хотя после «Оскара», который актриса получила за драму «Бал монстров» и таким образом стала первой афроамериканкой-лауреатом, это, конечно, был грандиозный провал.
2. Александр Македонский — Колин Фаррелл («Александр», 2004 год)
В роли блондина-атлета Александра Македонского ирландец-брюнет Колин Фаррелл зрителей, посмотревших картину «Александр», совсем не впечатлил. Волосы как будто после пергидроля, жирно подведенные глаза — артист был больше похож на рок-музыканта, нежели на великого завоевателя. К счастью, Колину удалось быстро замять этот случай, снова сыграв отчаянных парней. А его фильмография пополнилась картинами «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Джентльмены» и «Банши Инишерина». За роль в последней Фарреллу присудили «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
3. Энакин Скайуокер — Хейден Кристенсен («Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», 2002 год; «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Cитхов», 2005 год)
За роль Энакина Скайуокера в космической опере Джорджа Лукаса «Звездные войны» Хейден Кристенсен дважды становился лауреатом «Золотой малины». Игру актера раскритиковали, посчитав, что убедительно показать переход на темную сторону у него не получилось, как и изобразить страсть с героиней Натали Портман, принцессой Амидалой. После провала Хейден попробовал себя в другом амплуа: в 2008-м он снялся в фантастическом боевике «Телепорт». Но критикам не понравилась и эта роль. Перепробовав себя в разных жанрах, Кристенсен вернулся в «Звездные войны», сыграв в спин-оффах «Оби-Ван Кеноби» и «Асока», но хейтеры считают, что артиста пригласили по привычке, а не из-за выдающихся способностей.
4. Джек Ричер — Том Круз («Джек Ричер», 2012 год)
Брутальный двухметровый вояка — вот, кого ожидали увидеть в экранизации книг Ли Чайлда «Джек Ричер». Герой романов английского писателя весил более 100 кг, а его ладонь была размером со столовую тарелку. Том Круз, которого утвердили на главную роль, как известно, такими параметрами не обладает. Кроме того, по мнению фанатов, персонаж у актера получился слишком интеллигентным. К критике прислушались, и после выхода в 2016 году второй части, «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся», производство франшизы свернули, перезапустив как сериал с новым артистом — Аланом Ричсоном.
5. Белль — Эмма Уотсон («Красавица и чудовище», 2017 год)
Включили киноверсию диснеевской классики и увидели Гермиону из «Гарри Поттера»: вот, как критики отзывались о кастинге картины «Красавица и чудовище». О мультфильме 1991 года отдаленно напоминало культовое желтое платье Белль и песни, которые исполняли персонажи сказочной истории. Но и эти обстоятельства не сыграли в пользу Эммы Уотсон, воплотившей главный образ. По мнению зрителей, актриса, конечно, миловидна и ей не привыкать играть своенравных мечтательниц, но до красавицы не дотягивает, а вокальные данные, увы, оставляют желать лучшего.
6. Лекс Лютор — Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», 2016 год)
Супергеройский боевик, снятый Заком Снайдером, вышел в 2016 году и был неоднозначно принят фанатами. Да, они оценили Бена Аффлека в роли Брюса Уэйна, а вот Джесси Айзенберг в образе главного антагониста Бэтмена Лекса Лютора вызвал у них противоречивые чувства. Сам Джесси признавался, что досконально изучил своего персонажа и оттачивал актерское мастерство с педагогом, но вернуться к роли Лютора он бы не хотел. Так что звезда «Социальной сети» явно не расстроилась из-за не совсем стопроцентного попадания.