За роль Энакина Скайуокера в космической опере Джорджа Лукаса «Звездные войны» Хейден Кристенсен дважды становился лауреатом «Золотой малины». Игру актера раскритиковали, посчитав, что убедительно показать переход на темную сторону у него не получилось, как и изобразить страсть с героиней Натали Портман, принцессой Амидалой. После провала Хейден попробовал себя в другом амплуа: в 2008-м он снялся в фантастическом боевике «Телепорт». Но критикам не понравилась и эта роль. Перепробовав себя в разных жанрах, Кристенсен вернулся в «Звездные войны», сыграв в спин-оффах «Оби-Ван Кеноби» и «Асока», но хейтеры считают, что артиста пригласили по привычке, а не из-за выдающихся способностей.