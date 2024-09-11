Дочь Павла Прилучного стала актрисой

Ранее Прилучный рассказал, что готов помочь своей восьмилетней дочери Мии в построении актерской карьеры. Он также отметил, что дочь сама начала интересоваться актерской профессией и уже спрашивала отца, удастся ли ей появиться в кино. Прилучный готов снять Мию в подходящем проекте.