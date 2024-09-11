Дочь Павла Прилучного стала актрисой

Бывшая жена Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце сообщила в Telegram-канале, что ее дочь Мия решила стать артисткой.
Муцениеце опубликовала видео с первого спектакля дочери. Восьмилетняя Мия приняла участие в постановке «Стрим».
«Моя любимая девочка. Спасибо, что ты есть! С премьерой тебя, моя талантливая кошечка, мама рядом», — заявила артистка.
Мия родилась в браке Муцениеце с актером Павлом Прилучным. Артисты развелись в 2020 году. У бывших супругов также есть сын Тимофей.
Ранее Прилучный рассказал, что готов помочь своей восьмилетней дочери Мии в построении актерской карьеры. Он также отметил, что дочь сама начала интересоваться актерской профессией и уже спрашивала отца, удастся ли ей появиться в кино. Прилучный готов снять Мию в подходящем проекте.
Напомним, Тимофей и Мия родились в браке Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. В 2020 году актеры развелись. Спустя два года Прилучный женился на Зепюр Брутян, и в 2023-м у пары родился сын Микаэль.