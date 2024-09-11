Стала известна исполнительница роли культовой певицы в байопике

Актриса Шейлин Вудли сыграет роль культовой рокерши Дженис Джоплин в предстоящем биографическом фильме. Об этом сообщает издание Variety.
Известно, что, помимо главной роли в байопике, Вудли выступит также продюсером картины. Название фильма и дата премьеры пока неизвестны. Сообщается, что спонсорами проекта выступит Калифорнийская комиссия по вопросам кино.
Ранее стало известно, что HBO ищет детей для кастинга на роли в сериале по франшизе о Гарри Поттере. Сообщается, что в настоящее время компания ищет актеров на главные роли — самого Гарри Поттера, а также его лучших друзей, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.