Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна исполнительница роли культовой певицы в байопике

О жизни Дженис Джоплин снимут биографический фильм
Шейлин Вудли
Шейлин ВудлиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Шейлин Вудли сыграет роль культовой рокерши Дженис Джоплин в предстоящем биографическом фильме. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что, помимо главной роли в байопике, Вудли выступит также продюсером картины. Название фильма и дата премьеры пока неизвестны. Сообщается, что спонсорами проекта выступит Калифорнийская комиссия по вопросам кино.

Ранее стало известно, что HBO ищет детей для кастинга на роли в сериале по франшизе о Гарри Поттере. Сообщается, что в настоящее время компания ищет актеров на главные роли — самого Гарри Поттера, а также его лучших друзей, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.