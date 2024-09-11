Бойкая, но несчастная Зоя (Ирина Пегова) впускает домой загадочную и словно только что пришедшую в этот мир Марину (Дарья Верещагина). Под хиты Татьяны Булановой и вино из пакета одна жалеет себя, другая мстит мужчинам-обидчикам, а вместе они учатся жить жизнь. В это время бегущий от семейных проблем следователь Андрей (Денис Прытков) распутывает странное дело о смерти астронома.