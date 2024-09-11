Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Premier, осень 2024
Уставший от жизни журналист «Рыбинского вестника» Юра начинает видеть убийства, которые еще не произошли. Вместе с дерзким пацаном Сашкой (Рузиль Минекаев) он пытается их предотвратить, но попадает в густой замес неконтролируемого насилия, где уже барахтаются телеведущий, сообщающий только хорошие новости (Антон Васильев), и сотрудники полиции, которым личное счастье дороже людских бед (Юлия Хлынина и Михаил Кремер).
Очаровательная черная комедия режиссера Петра Тодоровского («Полет») и сценариста Ивана Баранова («Капельник») через тонкий и небанальный юмор говорит с нами о проблеме коммуникации в семье, кризисе среднего возраста и бесперспективности маленьких городов. Все это — в декорациях уютного Рыбинска и под сказочные гусли и колокольчики оригинального саундтрека от Mujuice.
«Гостья»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Иви, 2025 год
Бойкая, но несчастная Зоя (Ирина Пегова) впускает домой загадочную и словно только что пришедшую в этот мир Марину (Дарья Верещагина). Под хиты Татьяны Булановой и вино из пакета одна жалеет себя, другая мстит мужчинам-обидчикам, а вместе они учатся жить жизнь. В это время бегущий от семейных проблем следователь Андрей (Денис Прытков) распутывает странное дело о смерти астронома.
«Аутсорс»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Okko, 2025 год
Три «вертухая» (Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов), прокурор (Дмитрий Сумин) и врач (Леонид Тележинский) служат в тюрьме холодного призрачного городка. После смены они уходят домой, но остаются «за решеткой» — пьянящее чувство свободы здесь знакомо только маньякам, осужденным якобы на пожизненное, но на самом деле — на смертную казнь.
Костя эмпатичнее своих коллег и, кроме того, обладает коммерческой жилкой: он придумывает, как избавиться от неприятной обязанности исполнения смертного приговора — предлагает родственникам жертв за деньги собственноручно казнить преступников.
Режиссер «Хрустального» и «Трассы» Душан Глигоров снял насыщенную метафорами, давящую глыбу про беспросветные 90-е — с очень неспешным развитием сюжета, выдающимися актерскими работами и полным погружением в хтонь и отчаяние.
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Kion, скоро
Солнечная романтическая комедия о любви, не знающей преград, — первый полнометражный фильм киношколы для людей с инвалидностью «Кино без границ» и образовательного проекта «Инклюзия в кино». Нежные чувства здесь настигают всех без исключения: директора центра для инвалидов (Мария Порошина) и завхоза (Ян Цапник), ироничных молодых людей с синдромом Дауна (Мария Быстрова и Артем Силин), и, конечно, главных героев — спортсменку-колясочницу Аню (Алина Дулова) и отрабатывающего в «социалке» ради большой московской карьеры Макса (Алексей Лукин).
Симпатичные герои и просветительская миссия фильма не спасают его от нехватки честности и искренности. И это удивительно, ведь режиссер и сценарист проекта Владимир Рудак, передвигающийся в инвалидном кресле, прекрасно знает, как на самом деле обстоят дела с инклюзией.