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Пегова в кризисе, Янковский в тюрьме: дайджест киноновинок с «Нового сезона»

Рассказываем о новых фильмах и сериалах, показанных на фестивале онлайн-платформ. Среди проектов первого конкурсного дня: фем-драма с Ириной Пеговой, мрачный портрет 90-х с Иваном Янковским, инклюзивный ромком с Алексеем Лукиным и черная комедия со звездой «Слова пацана»

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Premier, осень 2024

Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»
Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

Уставший от жизни журналист «Рыбинского вестника» Юра начинает видеть убийства, которые еще не произошли. Вместе с дерзким пацаном Сашкой (Рузиль Минекаев) он пытается их предотвратить, но попадает в густой замес неконтролируемого насилия, где уже барахтаются телеведущий, сообщающий только хорошие новости (Антон Васильев), и сотрудники полиции, которым личное счастье дороже людских бед (Юлия Хлынина и Михаил Кремер).

Очаровательная черная комедия режиссера Петра ТодоровскогоПолет») и сценариста Ивана Баранова («Капельник») через тонкий и небанальный юмор говорит с нами о проблеме коммуникации в семье, кризисе среднего возраста и бесперспективности маленьких городов. Все это — в декорациях уютного Рыбинска и под сказочные гусли и колокольчики оригинального саундтрека от Mujuice.

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Иви, 2025 год

Кадр из сериала «Гостья»
Кадр из сериала «Гостья»

Бойкая, но несчастная Зоя (Ирина Пегова) впускает домой загадочную и словно только что пришедшую в этот мир Марину (Дарья Верещагина). Под хиты Татьяны Булановой и вино из пакета одна жалеет себя, другая мстит мужчинам-обидчикам, а вместе они учатся жить жизнь. В это время бегущий от семейных проблем следователь Андрей (Денис Прытков) распутывает странное дело о смерти астронома.

Детективная драма режиссера Ивана Петухова («Сестры») и сценаристки Насти Кузнецовой («Чики») долго запрягает, держит интригу (особенно о прошлом Марины) и настаивает на том, что никто не может запретить женщине быть кем угодно и жить так, как хочется.

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Okko, 2025 год

Три «вертухая» (Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов), прокурор (Дмитрий Сумин) и врач (Леонид Тележинский) служат в тюрьме холодного призрачного городка. После смены они уходят домой, но остаются «за решеткой» — пьянящее чувство свободы здесь знакомо только маньякам, осужденным якобы на пожизненное, но на самом деле — на смертную казнь.

Костя эмпатичнее своих коллег и, кроме того, обладает коммерческой жилкой: он придумывает, как избавиться от неприятной обязанности исполнения смертного приговора — предлагает родственникам жертв за деньги собственноручно казнить преступников.

Режиссер «Хрустального» и «Трассы» Душан Глигоров снял насыщенную метафорами, давящую глыбу про беспросветные 90-е — с очень неспешным развитием сюжета, выдающимися актерскими работами и полным погружением в хтонь и отчаяние.

Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Kion, скоро

Кадр из фильма «Море на двоих»
Кадр из фильма «Море на двоих»

Солнечная романтическая комедия о любви, не знающей преград, — первый полнометражный фильм киношколы для людей с инвалидностью «Кино без границ» и образовательного проекта «Инклюзия в кино». Нежные чувства здесь настигают всех без исключения: директора центра для инвалидов (Мария Порошина) и завхоза (Ян Цапник), ироничных молодых людей с синдромом Дауна (Мария Быстрова и Артем Силин), и, конечно, главных героев — спортсменку-колясочницу Аню (Алина Дулова) и отрабатывающего в «социалке» ради большой московской карьеры Макса (Алексей Лукин).

Симпатичные герои и просветительская миссия фильма не спасают его от нехватки честности и искренности. И это удивительно, ведь режиссер и сценарист проекта Владимир Рудак, передвигающийся в инвалидном кресле, прекрасно знает, как на самом деле обстоят дела с инклюзией.