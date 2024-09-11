Раскрыты подробности экстренной госпитализации Бориса Щербакова

Медики диагностировали у него нестабильную стенокардию. По данным источника, Щербаков почувствовал себя плохо накануне вечером, после чего актера забрали в больницу, где ему сделали компьютерную томографию (КТ). Сообщается, что исследование показало наличие признаков гиповентиляции, которая могла развиться из-за курения.