Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности экстренной госпитализации Бориса Щербакова

Как сообщают СМИ, народный артист находится в реанимации кардиологического отделения
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: PersonaStars

74-летний народный артист России Борис Щербаков, который был госпитализирован из-за проблем с сердцем, находится в реанимации кардиологического отделения. Подробности госпитализации раскрыл Telegram-канал Mash.

Медики диагностировали у него нестабильную стенокардию. По данным источника, Щербаков почувствовал себя плохо накануне вечером, после чего актера забрали в больницу, где ему сделали компьютерную томографию (КТ). Сообщается, что исследование показало наличие признаков гиповентиляции, которая могла развиться из-за курения.

Ранее стало известно, что Бориса Щербакова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.