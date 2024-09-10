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Генпрокуратуру попросили проверить сына Юрия Никулина

Активисты обратили внимание, что Никулин-мл. пригласил на фестиваль «Артист» в качестве члена жюри Жасмин Страгу
Максим Никулин
Максим НикулинИсточник: Legion-Media.ru

Активисты попросили Генеральную прокуратуру России проверить директора Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Обращение организации «Сорок сороков» публикует издание «Абзац».

Причиной обращения правозащитников стало решение Никулина-младшего пригласить на фестиваль «Артист» в качестве члена жюри Жасмин Страгу, поддерживающую Украину.

«Просим проверить гендиректора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина на соответствие приглашения Жасмин Страги действующему законодательству, а также не допустить ее участия в цирковом фестивале "Артист"», — говорится в заявлении.

Как сообщает издание, Никулина обвиняли в поддержке Украины из-за поездки на цирковой фестиваль в Монако. Деньги с мероприятия жертвовались в украинские фонды.

Ранее стало известно, что Максим Никулин оценил решение «воскресить» своего отца с помощью нейросетей.