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Фильм на вечер: эмоциональная драма о кризисе среднего возраста с Антоном Васильевым

Сегодня в рубрике – колоритная мужская мелодрама с Антоном Васильевым «Одним днем»

Двадцать лет назад Семен уехал в армию из родного Буя, где у него остались родители и девушка Лена. Но обратно так и не приехал — устроился в Москве, стал успешным бизнесменом. Когда обстоятельства вынуждают мужчину вернуться в родные края, воспоминания о прошлом настигают его с новой силой.

Болезнь отца и новость о том, что Лена давно погибла, накладываются на кризис среднего возраста, незаметно подобравшийся к Семену. А вскоре он узнает о том, что у Лены осталась дочь, юная Майя, как две капли воды похожая на мать и зарабатывающая на жизнь песнями в электричках. Герою хочется вытащить девушку из этой беспросветности, надеясь, что таким образом он спасется сам.

«Одним днем» — колоритная драма от режиссера «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова, яркое и искреннее путешествие в жизнь российской глубинки. Антон Васильев исполнил здесь одну из своих самых эмоциональных ролей, убедительно погрузившись со своим героем в экзистенциальный кризис, а прокатчики даже придумали картине специальный жанр — мужская мелодрама.

Одним днем
2023/Россия
18+
драма
мелодрама