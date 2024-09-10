Фильм на вечер: эмоциональная драма о кризисе среднего возраста с Антоном Васильевым

Болезнь отца и новость о том, что Лена давно погибла, накладываются на кризис среднего возраста, незаметно подобравшийся к Семену. А вскоре он узнает о том, что у Лены осталась дочь, юная Майя, как две капли воды похожая на мать и зарабатывающая на жизнь песнями в электричках. Герою хочется вытащить девушку из этой беспросветности, надеясь, что таким образом он спасется сам.