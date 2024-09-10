Даниил Воробьев о сериале «Комбинация»: «Это притча о большой эстраде»

Напомним, сериал «Комбинация» вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина сыграла преподавательницу консерватории и встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль супруги продюсера Александра Шишинина исполнила его реальная дочь, а его самого играет Никита Кологривый. Также известно, что на съемки приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.