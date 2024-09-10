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Даниил Воробьев о сериале «Комбинация»: «Это притча о большой эстраде»

Актер считает, что проект будет интересен молодым зрителям как притча
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев

Российские зрители уже смогли посмотреть первый эпизод сериала «Комбинация», посвященного одноименной группе. Эта картина рассказывает о приключениях молодых ребят, попадающих на большую эстраду, и в целом очень напоминает притчу, рассказал актер Даниил Воробьев в интервью проекту «Сноб».

Воробьев в сериале представляет собирательный образ продюсера, причем ориентировались создатели проекта на конкретного человека, чье имя не раскрывается. В итоге, по мнению актера, удалось воплотить «чистый срез эпохи». Говоря о том, будет ли интересен сериал про группу «Комбинация» современным зрителям, Воробьев отметил, что главное — это не музыка, а уникальный путь ее авторов.

«Эти события были свойственны той эпохе, но зритель, наверное, будет удивлен. Где-то приятно, где-то неприятно, — считает актер. — Это те приключения, в которые попадали ребята, только вступающие на большую эстраду. <…> Можно сказать, что это притча».

По мнению артиста, в итоге удалось создать универсальную историю о царящем в эстраде того времени хаосе, причем применимо это ко всем областям жизни.

«Честно сказать, я ни одной такой экранизации не видел», — подчеркнул актер.

Напомним, сериал «Комбинация» вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина сыграла преподавательницу консерватории и встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. Роль супруги продюсера Александра Шишинина исполнила его реальная дочь, а его самого играет Никита Кологривый. Также известно, что на съемки приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.

Ранее стало известно, что «Комбинация» показала лучший старт среди оригинальных проектов сервиса Wink в 2024 году.