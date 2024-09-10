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Пользователи ВКонтакте смогут сняться в новом фильме с Петровым

ВКонтакте и создатели фильма «Буратино» запускают масштабный кастинг среди аудитории соцсети
Буратино
Буратино

Пользователи ВКонтакте смогут сняться в новом фильме «Буратино» вместе с известными актерами, среди которых Федор Бондарчук, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Марк Эйдельштейн, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева и другие.

Для этого необходимо исполнить на видео танец Буратино под трек «Буратино» и опубликовать его в VK Клипах с хештегом #хочувБуратино до 29 сентября 2024 года. Создатели проекта выберут пятерых самых ярких и харизматичных участников кастинга, которые смогут появиться в одной из ключевых сцен новой картины.

Подробности и условия участия доступны по ссылке.

В центре сюжета фильма — деревянная кукла Буратино (Виталия Корниенко), которая переживает множество приключений. В основу картины легла сказочная повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», действие которой происходит в Тарабарском королевстве.

В широкий прокат фильм «Буратино» выйдет 1 января 2026 года.