Пользователи ВКонтакте смогут сняться в новом фильме с Петровым

Пользователи ВКонтакте смогут сняться в новом фильме «Буратино» вместе с известными актерами, среди которых Федор Бондарчук, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Марк Эйдельштейн, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева и другие.
Для этого необходимо исполнить на видео танец Буратино под трек «Буратино» и опубликовать его в VK Клипах с хештегом #хочувБуратино до 29 сентября 2024 года. Создатели проекта выберут пятерых самых ярких и харизматичных участников кастинга, которые смогут появиться в одной из ключевых сцен новой картины.
Подробности и условия участия доступны по ссылке.
В центре сюжета фильма — деревянная кукла Буратино (Виталия Корниенко), которая переживает множество приключений. В основу картины легла сказочная повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», действие которой происходит в Тарабарском королевстве.
В широкий прокат фильм «Буратино» выйдет 1 января 2026 года.