Пользователи ВКонтакте смогут сняться в новом фильме с Петровым

Для этого необходимо исполнить на видео танец Буратино под трек «Буратино» и опубликовать его в VK Клипах с хештегом #хочувБуратино до 29 сентября 2024 года. Создатели проекта выберут пятерых самых ярких и харизматичных участников кастинга, которые смогут появиться в одной из ключевых сцен новой картины.