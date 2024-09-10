Дрю Бэрримор сделала признание о зависимости

Напомним, Дрю Бэрримор начала сниматься, когда ей не исполнилось еще и года — в рекламе корма для животных. В шесть лет сыграла у Стивена Спилберга в «Инопланетянине», картине, которая сделала ее знаменитой. Из-за внезапно обрушившейся славы уже в детстве актриса начала курить, употреблять алкоголь и наркотики. Она дважды попадала в реабилитационный центр, однако по мере взросления смогла отказаться от пагубных привычек.