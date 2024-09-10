Дрю Бэрримор сделала признание о зависимости

Звезда «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор призналась, что пила алкоголь до провалов в памяти. Ее цитирует The Sun.
49-летняя актриса обсудила зависимости в интервью у 35-летней коллеги Зои Кравиц, дебютировавшей в режиссуре с фильмом о насилии и злоупотреблении психоактивными веществами «Подай знак».
«Раньше я была пьяницей. Поэтому просмотр этого фильма стал для меня необыкновенной дорогой к прощению самой себя», — сказала Бэрримор.
По словам актрисы, она попадала в ситуации, в которые не должна была попадать, и ей было очень стыдно за происходившее.
«Я не пила уже пять лет», — добавила она.
Напомним, Дрю Бэрримор начала сниматься, когда ей не исполнилось еще и года — в рекламе корма для животных. В шесть лет сыграла у Стивена Спилберга в «Инопланетянине», картине, которая сделала ее знаменитой. Из-за внезапно обрушившейся славы уже в детстве актриса начала курить, употреблять алкоголь и наркотики. Она дважды попадала в реабилитационный центр, однако по мере взросления смогла отказаться от пагубных привычек.