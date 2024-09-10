HBO ищет детей для кастинга на роли в сериале о Гарри Поттере

Отмечается, что у подходящих кандидатов должно иметься британское или ирландское гражданство, а их возраст на апрель 2025 года должен составлять от 9 до 11 лет. В настоящее время компания ищет актеров на главные роли — самого Гарри Поттера, а также его лучших друзей, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Уточняется, что крайний срок подачи заявок — 31 октября 2024 года. Сами съемки запланированы на 2025−2026 годы, они будут проходить на территории Великобритании.