HBO ищет детей для кастинга на роли в сериале о Гарри Поттере

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Американская телекомпания HBO приступила к поискам детей для кастинга на роли в сериале по франшизе о Гарри Поттере. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Cast It Talent.
Отмечается, что у подходящих кандидатов должно иметься британское или ирландское гражданство, а их возраст на апрель 2025 года должен составлять от 9 до 11 лет. В настоящее время компания ищет актеров на главные роли — самого Гарри Поттера, а также его лучших друзей, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Уточняется, что крайний срок подачи заявок — 31 октября 2024 года. Сами съемки запланированы на 2025−2026 годы, они будут проходить на территории Великобритании.
От желающих подать заявку требуется направить телекомпании две видеозаписи — с кратким рассказом о себе, а также с декламацией короткого стихотворения или рассказа. HBO, в свою очередь, подтвердила подлинность объявления журналу Variety.